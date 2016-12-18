Kılıçdaroğlu'nun hedefinde başkanlık sistemi var : Tek kişiye ülke teslim edilecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Umut Kongresi'nde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de başkanlık sistemine kesinlilkle izin vermeyeceklerini belirterek, "ABD'deki sistemden farklı, Güney Amerika modellerindeki gibi bir başkanlık sistemi de değil. Gayri milli bir başkanlık sistemi gelecek, milli değil. Bir kişiye bütün ülke teslim edilmek isteniyor. 'Türk tipi başkanlık sistemi' diyorlar. Bütün Türk tarihine bakın, böyle bir sistem yoktur." dedi.



TÜRK TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİNE İZİN VERMEYECEĞİZ



"Güney Amerika modellerindeki gibi bir Başkanlık sistemi de değil. Gayri milli bir Başkanlık sistemi gelecek, milli değil. Bir kişiye, bütün ülke teslim edilmek isteniyor. Valiyi o tayin edecek, milletvekilini, büyükelçiyi, hakimi, savcıyı o belirleyecek. Böyle bir sistem, dünyada yok. 'Türk tipi başkanlık sistemi' diyorlar. Bütün Türk tarihine bakın, böyle bir sistem yoktur. Gayri milli bir sistemi, bu topluma dayatmak istiyorlar. Bunu, gayet rahatlıkla her yerde söyleyebilirsiniz.



KILIÇDAROĞLU'NIN KONUŞMASINDAN BAŞLIKLAR!

Bizi, uygar dünyadan koparacak olan bir rejim değişikliğine biz izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin geleceği için ve çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak için izin vermemekte ve bunun mücadelesini vermekte kararlıyız. Size, bu ülkenin insanlarına borcumuz var. Cumhuriyet, onların düşündüğü gibi kurulmadı. Altın tabak içinde cumhuriyet bize ikram edilmedi. Cumhuriyeti kuranların, hangi bedelleri ödediğini biz gayet iyi biliyoruz. Şimdi, rejimi değiştirerek, cumhuriyeti kaldırarak, adı sözde sadece cumhuriyet olacak bir dikta yönetimini getirmek istiyorlar. 'Ne dikta, ne darbe, yaşasın demokrasi.' bunu savunuyoruz."