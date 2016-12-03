Feyzioğlu referandumu işaret etti!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kuvvetler ayrılığını sağlayan başkanlık sistemine milletin karar vermesi gerektiğini söyledi.



Feyzioğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Manisa Şubesi tarafından düzenlenen "Türkiye Nereye Gidiyor?" başlıklı konferans öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Anayasa değişikliğine ilişkin soru üzerine Feyzioğlu, yeni anayasa taslağını görmeden yorum yapmanın zor olduğunu ifade etti.



Fesih yetkisi ve kuvvetler ayrılığının önemli olduğunu dile getiren Feyzioğlu, "Kuvvetler ayrılığını sağlayan başkanlık sistemine millet karar versin. Kuvvetler ayrılığını sağlayan parlamenter sistem devam etsin ama ne olur millete her şeyi doğru anlatalım." dedi.



Feyzioğlu, parlamentonun cumhurbaşkanını, yargının cumhurbaşkanını ve hükümeti denetleyemediği bir sisteme karşı olduklarını belirtti.



TBMM'deki darbeleri araştırma komisyonunun, geçmişte gerçekleşen darbe döneminin yetkililerini komisyona çağırıp bilgi aldığını kaydeden Feyzioğlu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı'nın da davet edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Daha sonra Feyzioğlu, konferansta katılımcılara hitap etti.



Konferansa, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Ali Suat Ertosun ile vatandaşlar katıldı.