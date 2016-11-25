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Erdoğan'dan Avrupa'ya sınır tehdidi!

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin dondurulmasına ilişkin tavsiye kararı almasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki geldi. Yakın zamanda yaşanan olaylar üzerinden Avrupa'ya sert mesajlar gönderen Erdoğan, sınır kapılarını açma tehdidinde bulundu...

25 Kasım 2016 Cuma 11:52
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Erdoğan'dan Avrupa'ya sınır tehdidi!
İŞTE ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN BAŞLIKLAR!

HİÇBİR ZAMAN DÜRÜST DAVRANMADINIZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman siz insanlığa dürüst davranmadınız, insanlara doğru bakmadınız. Aylan bebekleri Akdeniz kıyılarında sahile vurduğu zaman oradan gidip siz almadınız, Ümran bebekleri siz almadınız.

MÜLTECİLERE BİZ KAPILARI AÇTIK!

3 milyon, 3,5 milyon mülteciyi bu ülkede besleyen biziz. Verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule'ye 50 bin mülteci dayandığı zaman feryat ettiniz, 'Acaba Türkiye sınır kapılarını açarsa ne yaparız' demeye başladınız.

İLERİ GİDERSENİZ SINIR KAPILARINI AÇARIZ!

Bana bak, eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz. Öyle kurusıkı tehditlerden ne ben anlarım ne bu millet anlar, bunu da bilesiniz."

AB YOK DİYE BATTIK MI, ÇÖKTÜK MÜ?

 "Avrupa Birliği'ni uyarırken milletimiz ve tüm insanlık adına yürüttüğümüz bu adalet mücadelesinin şahsımıza ve ülkemize bir bedeli olduğunun gayet iyi farkındayız. Ama ne yazık ki ülkemdeki ana muhalefet partisinin başındaki 'Bu bir yaptırımdır, bunu başka yaptırımlar takip edecektir' diyerek tehdit ediyor, zavallıya bak. 53 yıldır bu ülkeye Avrupa Birliği'nin kapısını açmayanlar yaptırım mı uyguluyor? Eğer yaptırım uyguluyorlarsa ne oldu? Battık mı, bittik mi, çöktük mü? Dimdik durduk. Şu 14 senede Türkiye'yi aldığımız yerden nereye getirdiğimiz ortada. Evelallah dik duracağız, yolumuza devam edeceğiz."
Son Güncelleme: 25.11.2016 14:41
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