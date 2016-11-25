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Erdoğan : Cinsel istismar yasa tasarısı meclise yeniden gelecek!

Türkiye'de günlerdir tartışılan cinsel istismar yasa tasarısının önümüzdeki günlerde yeniden düzenlenerek meclisin gündemine gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümete konunun mutabakatla ele alınmasını tavsiye ettiğini, hükümetin de bu doğrultuda bir çalışma başlattığını söyledi...

25 Kasım 2016 Cuma 12:17
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Erdoğan : Cinsel istismar yasa tasarısı meclise yeniden gelecek!

YASA TASARISI YENİDEN MECLİSE GELİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken yaşta evliliklerle ilgili düzenlemeye ilişkin, "Hükümetimize ve Meclisimize hatta toplumumuza söz konusu kanun değişikliğinin mevcut haliyle çıkartılması yerine daha geniş bir mutabakatla ele alınmasını tavsiye ettim. Hükümetimiz de bu doğrultuda gerekli adımları atarak değişiklik teklifinin geri çekilmesini kararlaştırdı. İnanıyorum ki geniş mutabakatla yeniden parlamentomuza gelecektir." dedi.

KADEM'E TEBRİK!

Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında, zirvenin ilkine de katıldığını ve kadın sorunları konusunda yeni bakış açıları üzerinde durarak KADEM'i gösterdiği özgün duruş için tebrik ettiğini anlattı.

"KADINI SAVUNMAK, TÜM İNSANLIĞI SAVUNMAKTIR"

Haziran ayında KADEM'in yeni genel merkezinin açılışında kadın haklarının savunulmasının, tüm insanların haklarını savunmak olduğunu belirttiğini hatırlatan Erdoğan, dünyanın farklı ülkelerinden bakan, bilim adamı, sivil toplum temsilcisi, akademisyen ve yöneticilerin konusunu kendi bakış açılarıyla değerlendireceği zirvede, kadın sorunlarının mültecilerden çalışma hayatına, karar alma mekanizmalarından ayrımcılığa, medyadan hukuka kadar geniş bir alanda enine boyuna tartışılacağını aktardı.

Recep Tayyip Erdoğan, kadınların sorunlarını çözmeden dünyaya ve insanlığa dair hiçbir hedefe ulaşmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, zirvede ortaya konulacak görüşlerin, yapılacak tartışmaların herkes için daha adil, daha iyi, daha güzel bir dünyaya giden yolu aydınlatmasını diledi.

"ERKEK KADINDAN ÜSTÜN DEĞİLDİR"

İslam inancına göre insanlığın ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem ile Hazreti Havva'dan doğduğunu, çoğaldığını ve bugünkü 7,5 milyarlık nüfusuna ulaştığını dile getiren Erdoğan, "Dikkat ederseniz ilk erkek olan Adem'i hangi saygı ifadesiyle anıyorsak, ilk kadın olan Havva'yı da aynı ifadeyle zikrediyoruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizi bir erkekle bir dişiden yarattığını, kendi katında değerli olanın da Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan olduğunu ifade ediyor. Bakınız burada 'Erkek kadından' veya 'kadın erkekten üstündür' diye bir hüküm yok. Tam tersine, yaradılışta eşitlik var. Üstünlük ise sadece Allah'tan sakınmada yani takvada söz konusu olabiliyor. Bu açık emir mucibince kadınları, sadece ve sadece cinsiyetlerinden dolayı tahkir eden her türlü anlayışı reddediyoruz." diye konuştu.

Son Güncelleme: 25.11.2016 12:34
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