Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Binali Yıldırım'ın gözyaşları!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında kolunu kaybeden gazi Üzeyir Civan yaptığı konuşmayla Başbakan Binali Yıldırım'ı ağlattı. Üzeyir Civan, " Kolumu kaybettim ama vatanımı kaybetmedim" deyince Başbakan Yıldırım gözyaşlarını tutamadı.

20 Kasım 2016 Pazar 10:39
91 Okunma
Binali Yıldırım'ın gözyaşları!
Başbakan Yıldırım Tuzla'da AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililere hitap eden Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu başkanlık sistemi tartışmaları üzerinden eleştirdi. Ziyaret sırasından 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan'ın konuşması ise Başbakan Yıldırım'ı ağlattı.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başbakan Yıldırım’ı Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci ve teşkilat üyeleri karşıladı. Ziyarete, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve bazı milletvekilleri eşlik etti. Başbakan, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı Konferans Salonu’nda kendisini bekleyen Tuzlalılar’a seslendi. Gündeminde Avrasya Tüp Geçit Tüneli, Üçüncü Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projeler vardı.

CHP'NİN UMUDU YOK!

Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu başkanlık sistemi tartışmaları üzerinden eleştiren Yıldırm, "Sayın Kılıçdaroğlu! Rejim tartışması 1923’te bitti. Türkiye “Cumhuriyet” dedi, rejimini seçti. Rejim değiştiren yok. Şunu bir anla artık. Değişen sadece hükumet sistemi. Hükumet sistemi de aynen belediye başkanlığı gibi. İşi büyütmeye lüzum yok. 80 senedir Türkiye’de belediyeler seçiliyor. Türkiye bölündü mü? İstanbul’un büyükşehir belediyesi var. Meclisi de var. Belediye başkanı seçiliyor. Aynı gün meclisi de seçiliyor. Şimdi de aynısı olacak. Hem meclis seçilecek hem cumhurbaşkanı seçilecek. Aynı gün seçilecek. Onun için millete korku pompalamaya gayret ediyor, kafa karıştırıcı laflar ediyor. 'Rejimi değiştirmem, rejim tehlikede, Türkiye bölünecek' Siz değil miydiniz 'Başkanlık gelirse Türkiye bölünür' diyen. Başkanlık mutlak tek başına iktidar demek. Güçlü siyasi irade demek. Başkanlıkta koalisyon yok. Koalisyon olmayınca artık CHP'nin umudu da yok. Bir umudu koalisyon ortağı olmak. Şimdi bakıyor bu sistemde o da gidiyor. Böyle yapacağına çalış milletin gözüne gir. Millet hadi bir de seni deneyelim der belki" ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM'U DUYGULANDIRAN KONUŞMA!

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından 15 Temmuz gecesi Tuzla’da yaşanan olaylarda darbeci askerlerin kurşunuyla kolunu kaybeden Üzeyir Civan’ı davet etti. Kızıyla birlikte kürsüye çıkan Gazi Civan, o gece neler yaşadıklarını anlattı. Civan, “Ben kolumu kaybettim ama vatanımı kaybetmedim. Keşke bin kolum olsa da vatan uğruna feda etsem” dedi.
Bu esnada Başbakan ve salondakilerin duygulandıkları görüldü. Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan’a Türk Bayrağı hediye etti.
Son Güncelleme: 20.11.2016 10:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'nun hedefinde başkanlık sistemi var : Tek kişiye ülke teslim edilecek!
Kılıçdaroğlu'nun hedefinde başkanlık sistemi var : Tek kişiye ülke teslim edilecek!
Feyzioğlu referandumu işaret etti!
Feyzioğlu referandumu işaret etti!
Meclisin en fazla dostu Avrupa kıtasından!
Meclisin en fazla dostu Avrupa kıtasından!

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle