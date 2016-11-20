Binali Yıldırım'ın gözyaşları!

Başbakan Yıldırım Tuzla'da AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililere hitap eden Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu başkanlık sistemi tartışmaları üzerinden eleştirdi. Ziyaret sırasından 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan'ın konuşması ise Başbakan Yıldırım'ı ağlattı.



Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başbakan Yıldırım’ı Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci ve teşkilat üyeleri karşıladı. Ziyarete, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve bazı milletvekilleri eşlik etti. Başbakan, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı Konferans Salonu’nda kendisini bekleyen Tuzlalılar’a seslendi. Gündeminde Avrasya Tüp Geçit Tüneli, Üçüncü Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projeler vardı.



CHP'NİN UMUDU YOK!



Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu başkanlık sistemi tartışmaları üzerinden eleştiren Yıldırm, "Sayın Kılıçdaroğlu! Rejim tartışması 1923’te bitti. Türkiye “Cumhuriyet” dedi, rejimini seçti. Rejim değiştiren yok. Şunu bir anla artık. Değişen sadece hükumet sistemi. Hükumet sistemi de aynen belediye başkanlığı gibi. İşi büyütmeye lüzum yok. 80 senedir Türkiye’de belediyeler seçiliyor. Türkiye bölündü mü? İstanbul’un büyükşehir belediyesi var. Meclisi de var. Belediye başkanı seçiliyor. Aynı gün meclisi de seçiliyor. Şimdi de aynısı olacak. Hem meclis seçilecek hem cumhurbaşkanı seçilecek. Aynı gün seçilecek. Onun için millete korku pompalamaya gayret ediyor, kafa karıştırıcı laflar ediyor. 'Rejimi değiştirmem, rejim tehlikede, Türkiye bölünecek' Siz değil miydiniz 'Başkanlık gelirse Türkiye bölünür' diyen. Başkanlık mutlak tek başına iktidar demek. Güçlü siyasi irade demek. Başkanlıkta koalisyon yok. Koalisyon olmayınca artık CHP'nin umudu da yok. Bir umudu koalisyon ortağı olmak. Şimdi bakıyor bu sistemde o da gidiyor. Böyle yapacağına çalış milletin gözüne gir. Millet hadi bir de seni deneyelim der belki" ifadelerini kullandı.



BİNALİ YILDIRIM'U DUYGULANDIRAN KONUŞMA!



Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından 15 Temmuz gecesi Tuzla’da yaşanan olaylarda darbeci askerlerin kurşunuyla kolunu kaybeden Üzeyir Civan’ı davet etti. Kızıyla birlikte kürsüye çıkan Gazi Civan, o gece neler yaşadıklarını anlattı. Civan, “Ben kolumu kaybettim ama vatanımı kaybetmedim. Keşke bin kolum olsa da vatan uğruna feda etsem” dedi.

Bu esnada Başbakan ve salondakilerin duygulandıkları görüldü. Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan’a Türk Bayrağı hediye etti.

Son Güncelleme: 20.11.2016 10:52