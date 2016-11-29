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Bahçeli'den "İdam hemen gelsin" açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında Avrpa Birliği'be sert eleştirilen gönderip çağrısını yaptı : Yarından tezi yok, AKP idam cezasıyla ilgili kanun teklifini TBMM'ye taşımalıdır.

29 Kasım 2016 Salı 11:14
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Bahçeli'den "İdam hemen gelsin" açıklaması!
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avrupa Parlamentosu madem idam cezasını istemiyor, bunu ilişkilerin sonlandırılması için bahane görüyor, o zaman yarından tezi yok, AKP idam cezasıyla ilgili kanun teklifini TBMM'ye taşımalıdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa çalışmalarına ilişkin, "Önemli ölçüde mesafe katedildi. Yakın bir sürede, bir iki pürüz de aşıldıktan sonra, TBMM Anayasa Komisyonuna geleceğini tahmin ediyorum. En kısa zamanda Başbakan ile görüşme ihtimali kuvvetlidir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Anayasa çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, AK Parti'nin önerisinin daha önce MHP'ye ulaştığını hatırlattı.

MHP ve AK Parti'nin konuya ilişkin görevlendirdiği hukukçuların uzun süre çalıştığına dikkati çeken Bahçeli, "Önemli ölçüde mesafe katedildi. Yakın bir sürede, bir iki pürüz de aşıldıktan sonra, TBMM Anayasa Komisyonuna geleceğini tahmin ediyorum. En kısa zamanda Başbakan ile görüşme ihtimali kuvvetlidir." diye konuştu.

Bahçeli, anayasa çalışmalarında Cumhurbaşkanının partisiyle bağı noktasında ortaya çıkan pürüze ilişkin yorumları nasıl değerlendirdiğini soran gazeteciye, "Bir iki ufak pürüz demiştim, herhalde o kapsamda aldınız." karşılığını verdi.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in kendisi hakkındaki açıklamalarının sorulması üzerine Bahçeli, Türkeş'in açıklamalarını bir defa okuduğunu söyledi.

Bu konunun değerlendirmesini Adalet ve Kalkınma Partisine bıraktığını ifade eden Bahçeli, "Özellikle 64. Hükümet'in kuruluşu sırasında MHP'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlerinken Ahmet Davutoğlu hükümetinin Başbakan Yardımcısı olma hikayesini Ahmet Davutoğlu anlatırsa, zannediyorum bunu da anlatmış olur." dedi.

- "OHAL'e desteğimiz tamdır"

Devlet Bahçeli, bir soru üzerine, 15 Temmuz terörizmi, darbe teşebbüsü veya kalkışma hareketinin kökü kazınıncaya kadar, PKK, PYD, DHKP/C, DEAŞ gibi terör örgütleri Türkiye'den atılıncaya kadar OHAL'in devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ülkenin istikrar ve huzura kavuşmasının önemine dikkati çeken Bahçeli, "OHAL'in devamı ve süresi hükümeti ilgilendiren bir konudur. Eğer bunlarda başarı sağlandığına inanıyorlarsa kaldırmayı düşünebilirler. Ama MHP olarak OHAL'e desteğimiz tamdır ve devamından yanayız." dedi.

Referandum OHAL şartları durumunda mı olması gerektiği sorusuna da Bahçeli, "OHAL olduğu zaman her gün evinizden çıkıyorsunuz, gazeteye geliyor, çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz, birtakım teşebbüslerde bulunuyorsunuz. Bir ara da sandığa gidip oyunuzu verebilirsiniz. Mahsurlu tarafı neresi yani?" değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme: 29.11.2016 12:46
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