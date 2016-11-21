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"Aylan bebekte timsah gözyaşları döktüler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de bombardıman altında olan vatandaşlara kapılarının açık olduğunu söyledi.Mülteci ailesinin bebeği Aylan'n karaya vuran görüntüsünde batının timsah gözyaşları döktüğünü söyleyen Erdoğan, terörü ve destekçilerini hedef tahtasına koydu.

21 Kasım 2016 Pazartesi 09:46
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"Aylan bebekte timsah gözyaşları döktüler"
Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar'

 "Bombalardan kaçan herkese biz kapımızı açık tutmak zorundayız. Neden? Çünkü onlar insan. Biz o insanları bombaların altında bırakamayız. Sadece bir Aylan bebeği dalgalar karaya attığı zaman dünya dergilerinde kapak yaptıkları zaman feryat edenler burada timsahın gözyaşlarını oynuyorlardı. Ümran bebekle ilgili o gözü kumlarla, topraklarla dolu olarak kan revan içinde dergilere kapak olduğu zaman timsah gözyaşlarını dökenler, sadece ikircikli davranıyorlardı. Ama biz sadece bu olayı bu şekilde değerlendirmek değil, biz tavır koyarak yaşıyor, onların yanında yer aldığımızı ifade ediyorduk. İnsani krizlerin yükünün paylaşılması konusunda yalnız bırakılmış olmamız gerçekten çok acı bir durumdur ve gelecek için kötü bir örnektir."

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ VURGUSU!
 "Türkiye, terör örgütleriyle Avrupa başta olmak üzere dünyanın geri kalan bölümü arasında adeta bir set gibidir. Eğer biz bu mücadelede başarısız olursak, yani bu set yıkılırsa teröristler tıpkı bir sel gibi tüm dünyayı ateşe ve kana bulayacaktır. Biz diyoruz ki 'gelin bu seti zayıflatmak yerine güçlendirelim.' Terörizmle mücadelede Türkiye'ye verilen her destek, o ülkenin kendi geleceğini güvence altına almasına katkı sağlayacaktır."
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