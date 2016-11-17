SGK'dan maaş müjdesi!

Önceden hanedeki herkesin gelirine bakılıyordu. Şimdi 65 yaş aylığına hak kazanan kişinin eşinin gelirine (kira gibi) bakılacak. Eğer kişi başma düşen gelir 392 liranın altındaysa maaş bağlanacak. 65 yaş aylığı alabilmek için öncelikle 65 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Bu yü 65 yaşmı tamamlayacak olan maaş alabilir. Ayrıca, 65 yaşını doldurmuş olan kişinin aylık alabilmesi için hiçbir sosyal güvencesi olmayacak. Yani emekli olan, Sosyal Güvenlik Kurumu'dan (SGK) dul veya yetim aylığı alan, herhangi bir işte çalışan maaş alamaz. Bunun yanmda, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamaz.

SAĞLIK DA ÜCRETSİZ

Aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödeniyor. Aylık tutar 217.48 TL olurken, üç aylık tutar 652.44 TL. Para, Ziraat Bankası'ndan ya da PTT'den çekilebiliyor. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere yeşil kart çıkarılıyor. Yani sağlık ücretsiz. Türkiye'de 65 yaşın üzerinde 7 milyondan fazla kişi var. Bunların yarısının bakıma muhtaç olduğu ifade ediliyor.

GEREKEN EVRAKLAR?

65 yaş aylığını alabilmek için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuruda bulunulması gerekiyor.

Gerekli evraklar:

Valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden alınan 65 aylığı başvuru formu.

Muhtarlıktan alınan detaylı ikamet adresi

Vukuatlı nüfus örneği.

3 adet vesikalık fotoğraf.

Kaynak: AA