Sağlıklı bir cilt için 5 altın madde!

Acıbadem Atakent Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Yıldırım sağlıklı bir cilt için yapılması gereken 5 altın maddeyi sıraladı. Selda Yıldırım, parlak bir cilt için uykunun ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.



Acıbadem Atakent Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Yıldırım, sağlıklı, ışıldayan ve parlak bir cilde kavuşabilmek için içeriden ve dışarıdan yapılması gerekenleri şöyle sıraladı…



1- CİLDİNİZİ GÜNDE İKİ KEZ TEMİZLEYİN



Sabah ve akşam cilt temizliğine ayıracağınız birkaç dakika, sağlıklı



ve doğal bir görünüme kavuşmanızın ilk formülü... Cildimizi gece boyunca biriken yağ ve atıklardan; gün içinde ise kir, toz ve makyajdan arındırmak için sabah-akşam temizlememiz gerektiğini belirten Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Yıldırım, cilt tipinin önemine değiniyor: “Cildi kuru ve hassas olan kişilerin temizleyici kremlerle, yağlı cilde sahip olanların ise temizleme jelleri ile yüzlerini yıkamaları en doğrusu. Cildinizin zarar görmemesi için işlemi, cilde bastırarak değil hafifçe ovalayarak uygulayın.”



2- NEMLENDİRİCİ SÜRMEYİ İHMAL ETMEYİN



Sonbaharla birlikte cilt kuruluğu şikayetleri artıyor. Cilt yüzeyinde, ince bir koruyucu tabaka oluşturarak cildi zararlı dış faktörlerden koruyan nemlendiriciler, işte bu kuruluğa bağlı çatlamalara, pullanma ve dökülmelere karşı cildi koruyor. Dr. Selda Yıldırım sadece kuru değil, yağlı cilt tipine sahip olanların da nemlendiriciye ihtiyacı olabileceğini söyleyerek, “Ancak tıpkı temizlik ürünlerindeki gibi, cilt tipine göre nemlendiriciler tercih edilmeli. Özellikle yağlı bir cilde sahip olanlar, yağ oranı düşük olan su bazlı olanlarından seçmeli. Aksi takdirde yağ oranı yüksek nemlendiriciler siyah nokta ve sivilce oluşumunu artırabilir” diyor.



3- CİLDİNİZİ SUSUZ BIRAKMAYIN



Cilt, bütün vücudumuzu saran ve her türlü dış etkene karşı onu koruyan en büyük organımız... Cildin doğal yoldan nemlenmesinin tek yolu ise, su içmek... Günlük yaklaşık olarak 8-10 bardak su tüketimi, hayati ihtiyaçlarımızı karşıladığı gibi, cildin sağlığını ve güzelliğini koruması için çok önemli. Cildin yetersiz miktarda su ile beslenmesi sonucunda kırışıklar, çatlaklar ve pek çok farklı deri rahatsızlığına davetiye çıkarabilirsiniz.



4- YAŞLANMA ETKİLERİNİ GECİKTİRMEK



İÇİN...



Ciltteki yaşlanma etkilerini yavaşlatmak ve engellemek için günlük beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Dr. Yıldırım, sağlıklı bir cilt için özellikle meyve, sebze ve proteinden zengin beslenmenin altını çiziyor. Yiyecekleri tüketirken ne kadar şeker içerdiklerine göz atmayı unutmayın. Çünkü şeker ve karbonhidrattan zengin beslenmek cilt sağlığını olumsuz etkiliyor.



5- GÜNDE 8 SAAT UYUYUN



Düzensiz uykunun vücudumuzda pek çok olumsuz etkiye sahip olduğunu söyleyen Dr. Selda Yıldırım, düzensiz uyku saatleri ile yeteri kadar dinlenemeyen hücrelerde serbest oksijen radikalleri ortaya çıktığını vurguluyor: “Bu serbest radikaller zaman içinde birikerek vücudun iyileşme mekanizmasında bozulmalara ve ufak sivilcelerin bile iz bırakarak iyileşmesine sebep olur. Aynı şekilde ciltte kırışıklıklar, elastikiyet kaybı, gözenek yapısında bozulmalar, saç dökülmesi ve tırnaklarda kırılmalar kaçınılmazdır. Bu nedenle günlük 8 saat uyumak cilt sağlığı açısından çok önemli.”

Son Güncelleme: 25.11.2016 09:29