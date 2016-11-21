Yıldızların Altında Dizisi ne zaman başlayacak? Özge Gürel ve Berk Cankat Yeni dizide

STAR TV Ekranlarında yayınlanacak Yıldızların Altında dizisi ne zaman başlayacak? STAR TV tarafından hazırlanan ve bu sezonun en iddialı gençlik dizilerinden biri olan Yıldızların Altında dizisi yayın hayatına başlama tarihi belli oldu.

STAR TV Ekranlarında yayınlanacak Yıldızların Altında dizisi ne zaman başlayacak? STAR TV tarafından hazırlanan ve bu sezonun en iddialı gençlik dizilerinden biri olan Yıldızların Altında dizisi yayın hayatına başlama tarihi belli oldu.



En son Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde yer alan Berk Cankat, ilk sezonda istediği verimi alamayınca yeni sezonda padişahlıktan indirildi. Kiraz Mevsimi dizisiyle ekranlara gelen ve binlerce seveniyle akıllara kazanan Özge, yeni dizisiyle ekrana gelecek. Ayrıca dizide daha önce bir çok başarılı yapımda yer alan ve en son Güllerin Savaşı dizisiyle karşımıza çıkan Canan Ergüder'in paylaşacağı dizi büyük merak uyandırdı.



STAR tarafından hazırlanan, beklettiği dizilerden büyük verim alan Star TV, Perşembe akşamları Cesur ve Güzel dizisiyle reyting rekorları kırarak Vatanım Sensin dizisine karşı koyarken, Salı akşamları hazırlattığı Anne dizisiyle de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle Salı akşamlarına ambargo koydu.



En son Karagül dizisinde Kendal karakteriyle karşımıza çıkan usta oyuncu Mesut Akusta'nın da kadroya katılmasıyla birlikte adeta Şampiyonlar Ligi gibi bir kadro kuruldu. Yıldızların Altında dizisi çok yakında Star TV'de.