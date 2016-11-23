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Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?

Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?

23 Kasım 2016 Çarşamba 22:05
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Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?
Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?

A- Çin

B- İran

C- Suudi Arabistan

D- Japonya

Doğru cevap Çin!

BBC Türkçe'den Celia Hatton'un haberine göre; Ülkedeki yeni "Yaşlı Hakları Yasası", gittikçe daha büyük bir problem olmaya başlayan yalnız yaşlılar konusunu, çocuklara ziyaret zorunluluğu getirerek çözmeye çalışıyor.

Yasa yetişkin evlatların, ebeveynlerinin "duygusal ihtiyaçlarını" dikkate almaları ve onları "asla ihmal etmemeleri veya hor görmemeleri gerektiğini" söylüyor.

Yeni yasa Çin'deki on binlerce internet kullanıcısı tarafından mizah konusu haline getirildi.

Öte yandan ülkede herkes bu yasanın nasıl uygulanacağını sorguluyor. Çünkü yasa çocukların ebeveynlerini hangi sıklıkta ziyaret etmesi gerektiği konusunda detaylı bir plan önermiyor.

Yasada, "Ebeveynlerinden uzak yaşayanlar, onları ziyarete daha sık gitmelidir" deniyor.

Ancak bu, yasanın yaptırım gücünden tamamen yoksun olduğu anlamına gelmiyor.

Pekin'deki King & Capital Hukuk Bürosu'ndan avukat Zhang Yan Feng, yasanın tam bir ziyaret planı sunmak yerine, topluma "eğitici bir mesaj" verdiğini ve aynı zamanda bu konuda açılabilecek davalar için bir başlangıç noktası olduğunu söylüyor.

Zhang "Bu yasayı uygulamaya koymak zor ama imkansız değil" diyor.

Zhang'a göre "Eğer bu yasa uyarınca bir dava açılırsa muhtemelen barışçıl bir düzenlemeyle sonuçlanacaktır. Ama eğer anlaşmaya varılmazsa, teknik açıdan söylemek gerekirse; mahkeme kararı birini, bir ay içerisinde ebeveynlerini birkaç kez ziyaret etmeye zorlayabilir."
İhmal edilenler

Ancak Çin'de yaşayanların çok çoğu, ebeveynlerini daha sık ziyaret etmedikleri takdirde hapse gireceklerini düşünmüyor.

Çin'de Twitter benzeri bir sosyal paylaşım ağı olan Weibo'da birisi şunu söylüyor: "Kim evini daha sık ziyaret etmek istemez ki? 'Sık' derken ne kast ediliyor? Bu süreci kim denetleyecek?"

Bir başka gönderimde ise şöyle deniyor: "Anne babalarımızı ziyaret etmemiz için bize kimsenin para ödememesi normal ama bize bunu yapabilmemiz için gerekli boş vakti verebilecek kimse var mı?"
Son Güncelleme: 23.11.2016 22:12
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ayse 1 ay önce

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M.cengiz kırseven 1 ay önce

Çin

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