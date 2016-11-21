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Yağmur Gürgen kimdir? İşte Benim Stilim Yağmur hayatı ve biyografisi

Yağmur Gürgen kimdir? İşte Benim Stilim Yağmur ilk bölümde sansasyon yarattı. Güzelliği ve çekiciliği ile büyüleyen Yağmur, İşte Benim Stilim programına bu sezon damga vuracak...

21 Kasım 2016 Pazartesi 12:50
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Yağmur Gürgen kimdir? İşte Benim Stilim Yağmur hayatı ve biyografisi
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Yağmur Gürgen kimdir? İşte Benim Stilim Yağmur ilk bölümde sansasyon yarattı. Güzelliği ve çekiciliği ile büyüleyen Yağmur, İşte Benim Stilim programına bu sezon damga vuracak...

İlk sezonundan beri reyting rekorları kıran İşte Benim Stilim programı, bu sezonda ekranlara bomba gibi düşecek. Değişmeyen jürisi ve Öykü Serter'in nefis sunumuyla uzun bir aranın ardından sezonun ilk programına hazırlanıyor. Geçen sezon İşte Benim Stilim programından ayrılan ve Aşk Kafe programını sunan Kemal Doğulu, programıyla istediği verimi elde edemeyince İşte Benim Stilim'e geri döndü. Sıkıntılı bir hastalık evresi geçiren Nur Yerlitaş ise, İşte Benim Stilim ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 21 Kasım Pazartesi günü sezonun ilk programı olacak İşte Benim Stilim programı jürisi ve yarışmacıları ile dikkat çekiyor.

Yağmur Gürgen kimdir?

Ankara doğumlu olan ve pilates eğitmenliği yapan Yağmur Gürgen, ekranları kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Tarzı ile dikkat çeken İşte Benim Stilim Yağmur, dans etmeyi çok seviyor. Cool görünümü sayesinde dikkatleri üzerine toplanayan yarışmacının aynı zamanda şarkıcılık konusunda da iddialı.
Son Güncelleme: 21.11.2016 14:10
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