Tuğba Melis Türk Survivor'da - Survivor 2017 Katılacak 2. İsim Belli Oldu

Survivor'a gidecek 2. isim belli oldu. İlk olarak Furkan Kızılay'ın katılacağı Survivor 2017'de gidecek isim Tuğba Melis Türk oldu. Peki Tuğba Melis Türk kimdir nerelidir. İşte Survivor 2017 katılacak 2. isim.Her sezon olduğu gibi bu sezonun da en iddialı programı Survivor, 2017 bomba bir kadro kurmak için hazırlıklara başladı. Survivor programında, bu sezon yarışacak ilk isim geçtiğimiz haftalarda açıklanan Furkan Kızılay olmuştu. Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç olarak tanınan ünlü isim bu sezon Survivor'da. Acun Ilıcalı son pürüzleri kalan 2. isimle anlaşma sağladı. Survivor'a gidecek 2. isim Tuğba Melis Türk olacak.Survivor gidecek isimler belirlenirken, her sezon eski yıllara ait Türk güzeller götürülüyor. Bu sezon eski Miss Turkey güzellerinden Tuğba Melis Türk Survivor programına katılacak. 21 yaşında Best Model of Turkey 2011 yarışmasında birinci olarak adından söz ettiren Tuğba, çeşitli sinema filmlerinde rol aldı. Daha sonra dizi sektörüne devam etti. Şu anda Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Katherina rolünü canlandırmakta.