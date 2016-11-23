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TEOG Matematik Sorusu 2016 Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları 2,3 ve 5'tir?

TEOG Matematik Soruları haber24'de. İlk olarak sadece Haber24.com verdiği sorularda Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları 2,3 ve 5'tir? sorusunun cevabı nedir?

23 Kasım 2016 Çarşamba 13:04
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TEOG Matematik Sorusu 2016 Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları 2,3 ve 5'tir?
TEOG Matematik Soruları haber24'de. İlk olarak sadece Haber24.com verdiği sorularda Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları 2,3 ve 5'tir? sorusunun cevabı nedir?

TEOG Matematik soruları arasında kolay denilebilecek bir soruda, 2, 3, ve 5 asal çarpanları soruldu. Sorunun doğru cevabı 90 olacaktır. 90'ı çarpanlarına ayırırsek 2,3X3 ve 5 çarparak 90 sayısına ulaşılabilir.

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Öğrenciler 23 Kasım Çarşamba günü 09.00'da Türkçe, 10.10'da Matematik ve 11.20'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınava girecek. 24 Kasım Perşembe günü ise 09.00'da Fen Bilimleri, 10.10'da T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve 11.20'de ise Yabancı Dil sınavına girecek. Her sınav için öğrenciler 20'şer sorudan oluşacak testleri çözecek.
 
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