TEOG Matematik Soruları ve Cevapları 2016 - TEOG Sınavı 23 Kasım Matematik Yayınlandı

TEOG Matematik Soruları ve CEvapları. 23 Kasım TEOG, Matematik soruları ve cevapları yayınlandı. 10.00 başlayan TEOG Matematik soru ve cevapları sizlerle. İşte bu hafta merakla beklenen TEOG sınavı Matematik çözümü.



2016 TEOG Matematik Soruları ve cevapları yayınlandı mı? 23 Kasım 2016 tarihinde Türkçe ile başlayan TEOG sınavı 10.00 Matematik sınavıyla devam etti. Daha sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavı yapılacak. TEOG sınavına giren adaylar şimdiden soruların çözümlerini aramaya başladı. Bu sebeple TEOG sınavına girecek adaylar için Matematik sınavı tamamlandı. İşte Matematik Soruları ve cevapları.



TEOG Matematik sınavında Çarpanlar ve Katları sorusu öğrencileri oldukça zorladı. Bu sene sayılar öğrenciler için biraz zor sorular soruldu. Üslü sayılar ve Karaköklü sayılar sorusu çözümünde öğrenciler oldukça zorlandı. Gerçek sayılar sorusu ise öğrencilerin en kolay çözdüğü sorular oldu. Denklemler ve Eşitsizliklerden bir soru gelirken öğrenciler denklem sorusunu hızlı çözdüğü görülürken, Eşitsizlikler sorusunda yarı adaylar zorlandı. Matematik kadar önemli olan Geometri sorusunda Üçgenler, Üçgenlerde Ölçme ve Geometrik Cisimler sorusu çözülmesi kolaydı. Ancak Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları ve Geometrik Cisimlerin hacimleri sorusu oldukça zorladı.



TEOG Matematik Sınavı Eğitim editörümüz, Beklediğimiz sorulardan çıkması oldukça önemliydi. 40 dakika, 20 soru için öğrencilere oldukça fazla uğraşma zamanı bıraktı. Bir soruyu çözmek için 2 dakika oldukça fazla bir süre ancak bazı sorular 30 saniye çözülürken bazı sorular için 2 dakika yetersizdi. Hızlı olan öğrenciler daha rahat çözümleri sağladı denildi.



İşte TEOG Matematik sınav soruları ve cevapları.





12.12.12.12 sorusunun cevabı: 12 üzeri 4

5*10 üzeri -3 cevabı: 32,305

Asal çarpanlar 2,3 ve 5 olan sorusu: 90

Altuğ’un aklından tuttuğu sorusu: 275

A ve B sayılarının en küçük ortak katının en büyük ortak bölenine oranı sorusu: 42

Merdiven en az kaç basamaklı sorusu: 13

Aralarında asal iki doğal sayının toplamı 15 sorusu: 54

Toplantıya bir ülkeden kaç kişi katılmıştır sorusu: 5 Üzeri 2

A=2 üzeri 4 ve b=5 üzeri 4 olduğuna göre a.b. neye eşittir sorusu: 10 üzeri 4

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur sorusu: 16,72x10 üzeri 18 = 167,2x 10 üzeri 17

Terazi sorusu: 9

Bir basamaklı en büyük tam kare sayı ile üç basamaklı in küçük tam kare sorusu: 109

Alanı 64 cm2 ve 144 cm2 sorusu: 43

Kök 18 sorusu: kök 50

K ile L noktaları sorusu: 3 ile 4

M+n sorusu: 13

0,000000002 sayısının bilimsel gösterimi sorusu: -18

3,45 devirli ondalık gösterimi 38 bölü 11

Bahçenin tamamını sulamak için kaç metreküp: 36

Kök 27 bölü kök 12 sorusu: 2

Son Güncelleme: 23.11.2016 13:15