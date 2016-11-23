TEOG Matematik Soruları 12.12.12.12 çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

TEOG Matematik Sorularından sorulan 12.12.12.12 çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? sorusunun cevabı nedir? İşte 12.12.12.12 sorunun çözümü.



Matematik'te ilk soru olan 12.12.12.12 sorusunun cevabı nedir? Matematik TEOG sınavı bu sorunun cevabı oldukça basit. 12üzeri 4 sorunun doğru cevabı. TEOG Matematik en kolay sorularından biri olarak gösteriliyor. Bu soruyu daha da zorlaştırmak için farklı cevaplar verilebilirdi. Bunu bilen öğrenciler bu soruyu çok kolaylıkla çözdüler.



TEOG Matematik Diğer Soruları aşağıda yer almaktadır.

Son Güncelleme: 23.11.2016 13:03