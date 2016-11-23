TEOG Matematik Sorulan Bir basamaklı en büyük tam kare sayı ile üç basamaklı en küçük tam kare sayının toplamı kaçtır?

TEOG Matematik sınavında sorulan Bir basamaklı en büyük tam kare sayı ile üç basamaklı en küçük tam kare sayının toplamı kaçtır? sorusunun cevabı kaçtır?



Bir basamaklı en büyük tam kare sayı, 9'dur. İki basamaklı en küçük tam kare sayı 100'dür, toplamları 109'dr.



Haber24.com ÖZEL HABER / KAYNAK GÖSTERİLMEDEN KULLANILAMAZ!



23 Kasım 2016 Çarşamba günü gerçekleştirilen TEOG sınavı sonrası öğrenciler hatalı soru var mıydı sorusu akla geldi. Özellikle Türkçe ve Matematik sorularında hatalı soru var mıydı yok muydu öğrencilerin aklına gelen sorular bunlar. İlk olarak Türkçe sınavına giren adaylar 1 sorunun hatalı olduğunu dile getirdi. Matematik sınavında ise çözemedikleri soruya öğrenciler hatalı diyebiliyor.



EBA sistemi üzerinden yayınlanacak sorulardan sonra uzmanların hatalı soru olup olmadığı araştırılacak. Sizde TEOG sınavında hatalı soru olduğunu iddia ediyorsanız yorum kısmından bizlere ulaşabilirsiniz.







Son Güncelleme: 23.11.2016 13:18