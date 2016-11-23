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TEOG Matematik sınavında sorulan Aşağıdaki Ondalık gösterimlerden hangisinin çözümlenmiş biçiminde 5 X 10üzerieksi 3 ifadesi bulunur sorusu çözümü?

Aşağıdaki Ondalık gösterimlerden hangisinin çözümlenmiş biçiminde 5 X 10üzerieksi 3 ifadesi bulunur sorusu çözümü nedir?

23 Kasım 2016 Çarşamba 12:59
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TEOG Matematik sınavında sorulan Aşağıdaki Ondalık gösterimlerden hangisinin çözümlenmiş biçiminde 5 X 10üzerieksi 3 ifadesi bulunur sorusu çözümü?
 Aşağıdaki Ondalık gösterimlerden hangisinin çözümlenmiş biçiminde 5 X 10üzeri eksi 3 ifadesi bulunur sorusu çözümü nedir?

Bu soruyu çözmek için öncelike 10 üzeri -3 1/10^3 yani 1/1000 olduğunnu bilmek gerekir. 5 X 10üzeri eksi 3 ifadesi sorusunun çözümü, 32.305 olacaktır. Doğru cevap a şıkkı olarak bilinir. 

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı'nın ilk oturumu 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde yapılacak. Manisa'da 8. sınıfta okuyan 18 bin 485 öğrenci 306 binada 6 dersten sınava girecek.
Türkiye geneli ortak yapılan TEOG Sınavında öğrenciler, Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden sınava girecek.
23 Kasım Çarşamba günü 09.00'da başlayacak olan sınavlara Manisa genelinde 306 binada 18 bin 485 öğrenci girecek.
Ahmetli'den 184 öğrenci, Akhisar'dan 2 bin 12, Alaşehir'den bin 297, Demirci'den 487, Gölmarmara'dan 240, Gördes'ten 347, Kırkağaç'ta 538, Köprübaşı'nda 144, Kula'da 619, Salihli'de 2 bin 74, Sarıgöl'de 403, Saruhanlı'da 688, Selendi'de 345, Soma'da bin 509, Şehzadeler'de 2 bin 353, Turgutlu'da 2 bin 291 ve Yunusemre'de 2 bin 954 öğrenci sınavda ter dökecek.

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