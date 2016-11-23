TEOG Matematik Altuğ'un aklından tuttuğu sayı hangisi olabilir Sorusu Çözümü

TEOG Sınavında sorulan Altuğ'un aklından tuttuğu sayının asal çarpanlarının en küçüğü 5, en büyüğü 11'dir. Buna Göre Altuğ'un aklından tuttuğu sayı hangisi olabilir

TEOG Sınavında sorulan Altuğ'un aklından tuttuğu sayının asal çarpanlarının en küçüğü 5, en büyüğü 11'dir. Buna Göre Altuğ'un aklından tuttuğu sayı hangisi olabilir sorusu soruldu. Şıklarda 11 ve 5'e bölünebilen sayı 275'dir. Doğru cevap 275 olacaktır.



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TEOG Matematik sınav sorularını görmek isteyen öğrenciler, sınavın tamamlanmasına müteakip Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemine giriş yaparak video şeklindeki soru çözümünü görebilirler. TEOG sınav soruları bu yıl da eba.gov.tr'den açıklanacak. TEOG sınavına giremeyen ve geçerli mazeretini belgelendirenler öğrenciler, 17-18 Aralık 2016 mazeret sınavlarına girebilecek.TEOG 2'nci dönem sınavları ise 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak.



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