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TEOG 2016 Türkçe Soruları ve Cevapları 23 Kasım TEOG Türkçe sınavı 20 soru Yayınlandı

23 Kasım 2016 TEOG Türkçe Sınav Soruları ve cevapları. TEOG Türkçe soru ve cevapları yayınlandı mı? Bu senenin Türkçe Soru ve cevapları zor muydu kolay mı? İşte merakla beklenen TEOG sınav soru ve cevapları çözümü.

23 Kasım 2016 Çarşamba 09:45
1348 Okunma
TEOG 2016 Türkçe Soruları ve Cevapları 23 Kasım TEOG Türkçe sınavı 20 soru Yayınlandı
23 Kasım 2016 TEOG Türkçe Sınav Soruları ve cevapları. TEOG Türkçe soru ve cevapları yayınlandı mı? Bu senenin Türkçe Soru ve cevapları zor muydu kolay mı? İşte merakla beklenen TEOG sınav soru ve cevapları çözümü.

TEOG 1. Dönem 1. sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı. 23 Kasım seansında girilen Türkçe Soruları ve cevapları sizlerle. Türkçe sınavı bu sene zor muydu kolay mı. Binlerce adayın merakla beklediği TEOG Türkçe Soru çözümleri sizlerle. Saat 09.00 başlayan Türkçe sınavı 10.00 bitti ve 10 dakika sonra Matematik Sınavı başlayacak. TEOG Türkçe Soruları sizler için araştırdık.

TEOG 20 tne türkçe sorusu soruldu. 40 dakika verilen sürede öğrenciler A, B, C ve D kitapçığında sorular vardı. Ortak sınavlara katılmayan öğrenciler için TEOG Ek sınavları yapılacak. TEOG soru ve Cevapları E-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Yılsonu başarı puanı olarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. TEOG ayrı puan hesaplama sistemi haber24'de bulabilirsiniz.

TEOG TÜRKÇE SORULARI NASILDI?

TEOG Türkçe Sınavı bu sene öğrencileri biraz zorladı. Özellikle Paragraf sorularını çözmekte oldukça zorluk çekildi. Bu sebeple öğrenciler TEOG bu kadar zor olmasını beklemiyordu. Puanların bu sene düşmesi bekleniyor. Uzmanlara sorduğumuz sorularda, öğrenciler için müfredat olarak beklemedikleri soru yoktu ancak Paragraf sorularını anlamakta biraz güçlük çekmiş olabilirler bu sebeple puanlar biraz düşebilir diye bilgilendirildik.

TEOG CEVAPLARI!

Bir şeyi yapamaz duruma gelmek
Hapsolmuş bir şafak gibi derinde zamana gülecek hüznün ve neşen
Farklı sanat dallarında eser vermesi
Karşıt görüşler ilerlemenin önündeki en büyük engeldir
Anadolu’nun kültürel varlığına katkı sağlamışlardır
Attığı her adımda düşmemek için kendisini biraz daha zorluyordu. (III)
III. Cümlede çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırma yolları üzerinde durulmuştur.
Kendisini İstanbul şarkılarıyla bütünleştirdiği
Güzelliği ve faydası kişiden kişiye değişir
Buna karşılık öyle zamanlar oldu ki her hangi bir türe dahil edilemeyen melez yazılar.. (III)
Hikaye de durum böyledir. Her hikayeci konuyu kendi gözünden anlatır
İçeriği
IV. Cümlede kişi belirtilmektedir.
Kişileştirmeye başvurulmuştur
Biografiye
Genç, tıp dergisini alıp birkaç makale okudu
(:) (…) (;) (.)
I ve III
Özne- Nesne - Zarf Tamlayıcısı – Yüklem
(II ve III) Mısırlılar keops piramidini sorusu
Son Güncelleme: 23.11.2016 13:09
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