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Tatlı İntikam Neden Final Yaptı 19 Kasım Yeni Bölüm Yayınlanmayacak mı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Tatlı İntikam neden final yaptı. Tatlı İntikam hayranları 19 Kasım ekranların başına geçerek mücadeleyi beklediler. Ancak Tatlı İntikam 19 Kasım bekleyenler için büyük bir şok yaşandı. Dizinin yeni bölümleri beklenirken ekrana gelmemesi adeta şok etkisi yarattı.

19 Kasım 2016 Cumartesi 20:05
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Tatlı İntikam Neden Final Yaptı 19 Kasım Yeni Bölüm Yayınlanmayacak mı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Tatlı İntikam neden final yaptı. Tatlı İntikam hayranları 19 Kasım ekranların başına geçerek mücadeleyi beklediler. Ancak Tatlı İntikam 19 Kasım bekleyenler için büyük bir şok yaşandı. Dizinin yeni bölümleri beklenirken ekrana gelmemesi adeta şok etkisi yarattı.

Kanal D'nin en çok sevilen dizisi olan Tatlı İntikam bu hafta tüm ödülleri toplamıştı. Altın Kelebek başta olmak üzere en iyi çift ödülü alan Pelin ve Tankut ödülleri aldığı gece büyük bir şok yaşadı. Sevilen dizinin final kararı adeta şok etti. Ekranları başına geçen dizinin hayranları yeni bölüm başlayacak mı diye büyük bir merak içerisinde başlama saatini beklediler. İlk olarak ekrana gelen Altınsoylar dizisi sonrası yayınlanması beklerken yeni bölümleriyle Kısmetse Olur programının yayınlandığı görüldü. Bunun üzerine geçen hafta Final yazısı görmeyenler yeni bölüm ekrana gelecek mi diye bekledi. Ancak Tatlı İntikam yayın hayatını sonlandırmıştı.

Leyla Lydia Tuğutlu Yeni Dizisi Bile Hazır!

Leyla Lydia Tuğutlu yeni bir diziyle anlaştı bile. Daha önce açıklanan Saadet Işıl Atasoy'un ekrana gelmesi beklenen Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisine Leyla Lydia Tuğutlu katıldı ve dizide Kerem Bursin'le aşk yaşayacak. 
Son Güncelleme: 19.11.2016 23:59
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