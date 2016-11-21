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Simay Tokatlı kimdir? İşte Benim Stilim Simay'ın hayatı ve biyografisi

Sezona bugün başlayacak İşte Benim Stilim programının yeni yarışmacıları kimler? Simay Tokatlı kimdir? İşte Benim Stilim Simay'ın mankenlikten gelen çarpıcı hayat öyküsü...

21 Kasım 2016 Pazartesi 14:07
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Simay Tokatlı kimdir? İşte Benim Stilim Simay'ın hayatı ve biyografisi
Sezona bugün başlayacak İşte Benim Stilim programının yeni yarışmacıları kimler? Simay Tokatlı kimdir? İşte Benim Stilim Simay'ın mankenlikten gelen çarpıcı hayat öyküsü...

Her sezon yarışmacı kadrosu ve jürisiyle gündeme bomba gibi oturan İşte Benim Stilim, bu sezonun ilk bölümüyle seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte Benim Stilim, değişmeyen jürisi, Kerimcan Durmaz'ın her hafta renkli katılımı ve Öykü Serter'in sıra dışı sunumuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen moda yarışması yarışmacıları, kavgaları, küslükleri ve Nur Yerlitaş'ın şarkıları ile bu sezonda hızını kesmeyecek. Ne Giysem Yakışır programı ile istenilen etkisi yaratamayan TV8, İşte Benim Stilim'i tekrar seyircileri ile buluşturacak.

Simay Tokatlı kimdir?

1993 yılında doğan yarışmacı aynı zamanda İzmir'de yaşıyor. Moda merakını, moda ve tekstil bölümü okumakla perçinleyen Simay, programda da tarzını konuşturacak. 1,75 boyunda ve 58 kiloda olan yarışmacı, ideallerine çok düşkün. İlk programdan enerjisi ile dikkat çekerken, kendine olan güvenini de gizlemedi. 
 
Son Güncelleme: 21.11.2016 21:34
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