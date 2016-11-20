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Şifresiz Fenerbahçe Galatasaray izle Periscope Facebook Canlı Yayın - FB GS Taraftarium

Şifresiz Fenerbahçe Galatasaray izle. Fenerbahçe Galatasaray Periscope Canlı yayın. Fenerbahçe Galatasaray Facebook Canlı Yayını ekranlara getiren sayfalar da belli oldu. İşte FB GS maçının Periscope ve Facebook Canlı yayını.

20 Kasım 2016 Pazar 18:40
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Şifresiz Fenerbahçe Galatasaray izle Periscope Facebook Canlı Yayın - FB GS Taraftarium
Şifresiz Fenerbahçe Galatasaray izle. Fenerbahçe Galatasaray Periscope Canlı yayın. Fenerbahçe Galatasaray Facebook Canlı Yayını ekranlara getiren sayfalar da belli oldu. İşte FB GS maçının Periscope ve Facebook Canlı yayını.

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya getirecek mücadele 20.00'da başlayacak. 20 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray, 18 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe'ye karşı. Deplasmanda kazanamayan Galatasaray, tek hedef mutlak galibiyet. 

Maç öncesi beklenen 11'e yakın bir kadro çıkartan Dick Advocaat, Savunmayı bozmazken Roman Neustadter,Josef,Alper orta sahada yer alırken gol yollarında Volkan Şen,Robin Van Persie ve Moussa Sow gol arayacak. Mücadelenin en büyük sürprizini Galatasaray'dan geldi. Defansta Serdar Aziz ve Hakan Balta yer alacak ve bu ikili ilk kez yan yana oynayacak. Orta sahada Tolga Ciğerci ve Nigel De Jong yer alırken, Sinan,Sneijder,Bruma ve Eren gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Galatasaray'da Selçuk İnan ve Podolski yedek kalarak büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçe'de ise Stoch,Fernandao ve Emenike gol bulmak için uğraşacak.

Sosyal medyanın çok gelişmesi sonrasında Spor Toto Süper Lig maçları Periscope Canlı Yayınları sonrasında Facebook Canlı Yayınları da ayrı bir tat olmaya başladı. Periscope ekranlarında canlı yayınlanan mücadele Twitter üzerinden takip edilebilirken Facebook üzerinden canlı yayını izlemek isteyenler içinde Facebook uygulaması sahip olmanız yeterli olacak. Fenerbahçe Galatasaray yayını mücadele başlar başlamaz takip edebilirsiniz. 
Son Güncelleme: 25.11.2016 20:38
Yorumlar
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Birisi 1 ay önce

17 yillik efsaneyi bitirecegiz falan bisiler diyordu bu gsliler. Hayaller hayatlar iste ne yaparsin asdasd

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cengiz geygel 1 ay önce

acilmiyor

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Ramazan 1 ay önce @cengiz geygel

Maçı canlı yayında seyretmek için kim açmışki sen açıcaksın şifresiz falan hepsi palavra sende inanıp açmayamı çalışıyosun bu kadar da saf olma ve hiç uğraşma

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Samet yılmaz 1 ay önce

Bence fenerbahce kazanır gs fetocuu

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