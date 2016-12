Öğretmenler Günü Ödevleri Şiirleri Kompozisyonları 24 Kasım 2016 Öğretmenler Günü şiiri

Öğretmenler Günü geldi çattı. 24 Kasım olarak kutlanılan Öğretmenler Günü Ödevleri Şiirleri ve Kompozisyonları sizlerle. Merakla beklenen özel günlerden bu hafta Öğretmenler Gününe denk gelen TEOG'la beraber okullar da pek kutlama olmasa da şiirleri ödevleri yapılacak.



2016 Öğretmeler Gününe özel en güzel şiirler ve ödevleri sizler için derledik. Öncelikle öğretmenler gününün ne için kutlandığı ve ilk kutlama alanları kompozisyon ve makalelerinzde kesinlikle yazınız. Türkiye'de öğretmenlik görevini Hayatta en hakiki ilim Mürşit ilimdir sözlerinden yola çıkılarak 1928 yılında Gazi Mustafa Kemel Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliğe kabul edildiği günün yıldönümü olarak kutlanır. 1966 yılında Paris'te gerçekleştirilen törende "Öğretmenlerin statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı" Unesco temsilcileri tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tüm ülkelerde 1994 yılından itibaren UNESCO tarafından Öğretmenler Günü adını almıştır. Ayrıca arap ülkelerinde 28 Şubat tarihinde kutlanır.



Türkiye'de ise Öğretmenler Günü 1981 yılından itibaren kutlanmaktadır.



ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI



Öğretmen demek eli öpülesi insan demek ellerinizden öper öğretmenler gününüzü kutlarım.

Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Dünyanın en tatlı ögretmeninin Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Anne ve babamdan sonra en güvendiğim insana öğretmenime şükranlarımı sunarım. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum…Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Biricik öğretmenim canım öğretmenim iyiki varsın iyiki benimlesin. Sağol varol Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Siz bir mum ışığı bizde o mumdan yararlanan öğrencileriz. Öğretmenler günün kutlu olsun.

Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. (Diyojen) Canım öğretmenim, Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı.sevgi,eğitim,temizlik ahlak öğretmeye çalışır. vb. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Başöğretmen Atɑtürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Atɑtürk) 24 Kasım Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Vatan bir okulsa ilk nöbettesin, ilim denizinde hep seferdesin, kutsal mesleğinle gönüllerdesin, benim de gönlümü al öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukɑt, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insɑnlɑr senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Sen bir tek kanatlı bilgi meleğisin. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını titizlikle yapar. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmenler, altın kanatlı kelebeklerdir. Çiçeklerin arasından hiç yorulmadan, devamlı uçarlar. Çiçeklerine toz kondurmamaya çalışırlar. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Başarım da sen varsın …kalbim ismini ansın. Saygılar senin olsun… sevgili öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Vatanın dört bir yanında fedakarca çalışarak bu ulvi görevi layıkıyla yerine getiren bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, başarılarının devamını dilerim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!



ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ



24 Kasım



Bugün 24 Kasım

Seni anar,seninle gülleriz bugün

Kitap gibi bilgiler,senin gibi çiçekler

Senin gibi güllerler öğretmenim…

Ne kadar teşekkür etsek azdır sana

Bugün senin günün öğretmenim

Kutlu olsun bütün öğretmenlere

Kutlu olsun bugün…



Öğrenci Bir Fidandır



Benim Canım Öğretmenim

Öğrenci bir fidandır,

Öğretmen yağmur.

Azıcık ıslatsa

Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

Öğrenciye okumayı öğreten.

Eli kalem tutmazken

Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.