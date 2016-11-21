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Niran Yalaz kimdir? İşte Benim Stilim Niran Biyografisi ve Hayatı

TV8 ekranlarında başlayan İşte Benim Stilim kızlarından Niran Yalaz kimdir? İşte Benim Stilim Niran programa damga vurmaya hazırlanıyor.İşte Benim Stilim Niran Yalaz ilk bölümde programa damga vurmayı başardı.

21 Kasım 2016 Pazartesi 13:28
157 Okunma
Niran Yalaz kimdir? İşte Benim Stilim Niran Biyografisi ve Hayatı
TV8 ekranlarında başlayan İşte Benim Stilim kızlarından Niran Yalaz kimdir? İşte Benim Stilim Niran programa damga vurmaya hazırlanıyor.İşte Benim Stilim Niran Yalaz ilk bölümde programa damga vurmayı başardı.

İşte Benim Stilim programı 4 sezondur TV8 ekranlarının en çok sevilen programlarından biri. Nur Yerlitaş,İvana Sert, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve her hafta Kerimcan Durmaz'ın bir bölüm ekrana geleceği program bugün başlıyor. TV8'in fenomen sunucusu Öykü Serter'in sunacağı program saat 15.00 itibariyle hafta için her gün TV8'de. Göz6 programının saatine koyularak programa bu sezon çok güvenildiği ortaya çıkıyor. Bana Ne Giysem Yakışır programıyla gündüz kuşağında reyting alamayan kanal yeni programıyla yüzleri güldürmeyi hedefliyor.

Niran Yalaz kimdir?



TV8 bu sezon ilk bölümüyle ekrana gelen bölümünde damga vuran Niran, 20 yaşında. 1996 doğumlu Niran Yalaz, 1.73 boyunda ve 53 kilo. Profesyonel yüzücü olan mesleği sebebiyle müthiş vücut ölçüleri büyülese de dezavantajlarını da programda dile getirecek. Aslen İstanbul doğumlu olması nedeniyle çevresi bulunmakta ve giyim tarzı ilk bölüm itibariyle ses getirecek. Aslan Burcu olan Niran, liderlik vasvıfını ve kendine özgüveni fazla olmasıyla ateş grubu olması nedeniyle ortalığı kasıp kavuracağına inanıyor.

Daha önce MİSS Turkey yarışmasında da yarışarak derece yaptığı bilinmekte. 

 
Son Güncelleme: 21.11.2016 14:10
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