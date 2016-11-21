Nazlı Ersoy kimdir? İşte Benim Stilim Nazlı Programa Damga Vuruyor

TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim programının yeni kızlarından Nazlı Ersoy adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor. Nazlı Ersoy hayatı ve biyografisi sizlerle. İşte Benim Stilim Nazlı Stil neymiş göreceksiniz diyerek şimdiden rakiplerine gözdağı verdi.



İşte Benim Stilim programında yeni bir Nazlı! Daha önce yarışan Nazlı isimli kişilerden büyük verim alan programda yeni sezonda yine büyük açıklamalar yaparak program öncesi ortalığı karıştıracak isim Nazlı Ersoy olacağı düşünülüyor. İşte Benim Stilim TV8 ekranlarında yeni sezonuyla başlıyor. Bu sezon extra olarak Kerimcan Durmaz programa gireceği yapım kanalın en çok güvendiği işlerden biri olacak.



Nazlı Ersoy kimdir?



Programın en yaşlı yarışmacılarından biri olan Nazlı Ersoy'un yaşı 34. İstanbul doğumlu yarışmacı Opera ve Şan eğitimi alarak sanata yöneldi. Programda sık sık şarkı söyleyecek Nazlı Ersoy, 1.78 boyunda ve 57 kilo yarışmacı tarzından olduğu kadar sesinden de söz ettirecek gibi duruyor. Kova burcu Nazlı lakabı Hükümet Gibi Kadın olarak arkadaşları tarafından dillendiriliyor. Adeta programda bir abla edasıyla genç yarışmacılara da yol gösterici olacak. Daha önce ekranlarda yemek programı yaparak TV ekranlarında görünmüştü.

Son Güncelleme: 21.11.2016 21:34