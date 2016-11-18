Muhteşem Yüzyıl Kösem Ayşe Sultan kimdir? Leyla Feray hayatı ve biyografisi. Kösem 4. Murat dizisinden adından söz ettiren güzel Ayşe Sultan hayatı ve biyografisi.Sultan Murad’ın hasekisi ve evlatlarının anasıdır. Sultan Murad’ın yanına valide sultan Kösem tarafından verilmiştir. Ayşe Sultan’ın mutlu hayatı, Farya’nın gelişiyle birlikte yıkılır. Ancak Ayşe Sultan, Sultan Murad’ı sevmekten vazgeçmez.Hayatımıza n11 reklamlarıyla giren Leyla Feray, 1993 doğumlu. 23 yaşına giren oyuncu N11 reklamları sonrasında dizi hayatını başlıyor. 1.73 boyunda güzel kız 56-57 kilo ağırlığında. Kahverengi saçları ve renkleriyle şu ana kadar iki dizide yer aldı. Paşa Gönlüm ve Ben Onu Çok Sevdim dizileriyle boy gösterdi. Leyla Feray Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Ayşe Sultan karakterini canlandıracak.