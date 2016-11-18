Muhteşem Yüzyıl Kösem Atike Sultan kimdir? Ece Çeşmioğlu hayatı ve biyografisi. Muhteşem Yüzyıl Kösem Atike Sultan tanıyalım. Atika Sultan Ece Çeşmioğlu tanıyalım.



Atike Sultan kimdir?



Şehzade İbrahim’in ikiz kardeşidir. Annesine, sarayın yerleşik kurallarına başkaldırmakta beis görmez. Sultan Murad tarafından ailenin en sevilen bireyidir. Sultan Murad ağabeyinin kıymetlisidir Âtike. Farya ile de yakın olan Atike; zamanla annesi Kösem Sultan ve ablası Gevherhan Sultan ile karşı karşıya gelecektir.



Ece Çeşmioğlu kimdir?



Ece Çeşmioğlu, 2002 yılından beri ekranlara olan bir isim. 10 yaşında Çocuklar Duymasınla başlayan ekran serüveni, İki aile dizisinde Ceren olarak tanınmıştır. Yaz'ın Öyküsü dizisinde Yaz karakteriyle ilk başrol deneyimini tamamlayan Yaz, Muhteşem Yüzyıl Kösem Atike Sultan rolüyle ekranlara gelmeye başlayacak.