Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Muhteşem Yüzyıl Kösem Atike Sultan kimdir? Ece Çeşmioğlu Hayatı Ve biyografisi

Muhteşem Yüzyıl Kösem Atike Sultan kimdir? Ece Çeşmioğlu hayatı ve biyografisi. Muhteşem Yüzyıl Kösem Atike Sultan tanıyalım. Atika Sultan Ece Çeşmioğlu tanıyalım.

18 Kasım 2016 Cuma 19:34
373 Okunma
Muhteşem Yüzyıl Kösem Atike Sultan kimdir? Ece Çeşmioğlu Hayatı Ve biyografisi
Muhteşem Yüzyıl Kösem Atike Sultan kimdir? Ece Çeşmioğlu hayatı ve biyografisi. Muhteşem Yüzyıl Kösem Atike Sultan tanıyalım. Atika Sultan Ece Çeşmioğlu tanıyalım. 

Atike Sultan kimdir?

Şehzade İbrahim’in ikiz kardeşidir. Annesine, sarayın yerleşik kurallarına başkaldırmakta beis görmez. Sultan Murad tarafından ailenin en sevilen bireyidir. Sultan Murad ağabeyinin kıymetlisidir Âtike. Farya ile de yakın olan Atike; zamanla annesi Kösem Sultan ve ablası Gevherhan Sultan ile karşı karşıya gelecektir.

Ece Çeşmioğlu kimdir?

Ece Çeşmioğlu, 2002 yılından beri ekranlara olan bir isim. 10 yaşında Çocuklar Duymasınla başlayan ekran serüveni, İki aile dizisinde Ceren olarak tanınmıştır. Yaz'ın Öyküsü dizisinde Yaz karakteriyle ilk başrol deneyimini tamamlayan Yaz, Muhteşem Yüzyıl Kösem Atike Sultan rolüyle ekranlara gelmeye başlayacak.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali Çakırbeyli kimdir kim canlandırıyor
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali Çakırbeyli kimdir kim canlandırıyor
Her kovanda bir tane bulunan üreme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?
Her kovanda bir tane bulunan üreme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?
Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?
Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle