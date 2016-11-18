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Muhteşem Yüzyıl Kösem 4. Murat Kimdir? Gerçekte IV. Murat kim - Metin Akdülger kimdir

Muhteşem Yüzyıl Kösem 4. Murat kimdir? Gerçekte IV. Murat hayatı ve biyografisi. Metin Akdülger hayatı ve biyografisi. Metin Akdülger gerçekte nasıl biri. İşte Kösem Sultan 4. Murat karakteri ver gerçekte Iv. Murat!

18 Kasım 2016 Cuma 19:44
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Muhteşem Yüzyıl Kösem 4. Murat Kimdir? Gerçekte IV. Murat kim - Metin Akdülger kimdir
Muhteşem Yüzyıl Kösem 4. Murat kimdir? Gerçekte IV. Murat hayatı ve biyografisi. Metin Akdülger hayatı ve biyografisi. Metin Akdülger gerçekte nasıl biri. İşte Kösem Sultan 4. Murat karakteri ver gerçekte Iv. Murat!

IV. Murat Kimdir?

Bağdat ve Revan fatihi, Sultan Ahmed’in oğlu. Sert, disiplinli ve kararlı bir padişah olarak bilinir. Çocuk yaşta tahta geçmiş ve bu sürede Kösem Sultan, Saltanat Naibesi olarak devleti yönetmiştir. Ancak bir zamandan sonra Sultan 4. Murad; devletin yönetimini ele almıştır. Fetih ve zaferler çağını yeniden başlatmıştır.

Metin Akdülger kimdir? 

1988 doğumlu 28 yaşındaki Bursalı dizi oyuncusu ve tiyatrocusu Metin Akdülger, ilk sinema filmi Kahraman'la adından söz ettirdi. 2012 yılında oyunculuk dersleri almayadevam etti ve çıkışını Medcezir dizisiyle yaptı. Medcezir'de Orhun Civanoğlu karakteri sonrası Analar ve Anneler dizisiyle Tahsin Tuhraci rolüyle kısa sürede ekrana geldi. Şimdilerde Muhteşem Yüzyıl Kösem 4. Murat ismiyle ekranlara geliyor.
 
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