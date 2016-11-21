Melek Özçağan kimdir? İşte Benim Stilim Melek kim

İşte Benim Stilim Melek Özçağan kimdir? TV8 ekranlarında başlayan Melek Özçağan hayatı ve biyografisi. İşte Benim Stilim Melek kim sizler için araştırdık. Bu sezonun iddialı yarışmacılarından biri olan Melek hayatı.İşte Benim Stilim programı yeniden TV8 ekranlarında başlıyor. Muhteşem bir reklam yapılarak başlayak program, bu sezon daha farklı. Sosyal medya fenomeni Kerim Durmaz her hafta programa katılarak renklendireceği yapım ekibi tarafından kanalın en çok güvendiği işler arasında. İşte Benim Stilim hafta içi hergün TV8 ekranlarında yayınlanacak.TV8 ekranlarında yepyeni formatıyla başlayan İşte Benim Stilim Estetisyeni Melek, İzmirli. Bu sezon İzmirli kızların damga vuracağı programda Melek 1990 doğumlu. 26 yaşında Yengeç burcu Melek Özçağan, 1.76 boyunda ve 57 kilo. İşte Benim Stilim Melek hayatı ve biyografisi sizlerin bundan sonra daha çok arayacağı isimler arasında.