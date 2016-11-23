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Maveraünnehir ne demektir?

Maveraünnehir ne demektir? Maveraünnehir Kelime anlamı nedir. İşte Maveraünnehir tam anlamı.

23 Kasım 2016 Çarşamba 22:00
560 Okunma
Maveraünnehir ne demektir?
Maveraünnehir ne demektir? Maveraünnehir Kelime anlamı nedir. İşte Maveraünnehir tam anlamı.

A- Mavi Nehir

B- İki nehrin arası

C- Nehrin Ötesi

D- Nehrin Sesi

Maveraünnehir, Orta Asya'da, Ceyhun (Amu Derya) ve Seyhun (Siri Derya) nehirleri arasında kalan tarihi bölge.

Bugün bu bölge Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan arasında bölünmüştür. Orta Çağ'da İslam uygarlığının geliştiği bölgelerden biri olan Maveraünnehir'deki Semerkand ve Buhara kentleri önemli kültür merkezleridir. Ayrıca Göktürklerin yıkılmasından sonra anayurtlarını terkeden bazı Türklerin geçişlerini kolaylaştırıyordu. Arapça kökenli Maveraünnehir sözcüğü Türkçede "Nehrin ötesi/ardı" anlamına gelir. Bu bölge Batılı dillerde Transaxonia veya Transoxiana(Oxus Nehri'nin ötesi) olarak bilinir. Bunun nedeni Amu Derya nehrinin Yunanca'da Oxus olarak bilinmesi ve Büyük İskender tarafından Batı medeniyetine tanıştırılmasıdır.
Son Güncelleme: 23.11.2016 22:03
Yorumlar
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MUSTAFA ÇAĞLIYAN 1 ay önce

MAVERAÜNNEHİR:İKİ NEHİR ARASI OLMALIYDI. NEHRİN ÖTESİ BENCE YANLIŞTI. BİLEN BİR TARİHÇİ VEYA COĞRAFYACIYA SORULMALI. NEHRİ ÖTESİ İSE HANGİSİNİN? CEYHUNUN ÖTESİ İSE SEYHUNUN BERİSİ, SEYHUNUN ÖTESİ İSE CEYHUNUN BERİSİ ANLAMI ÇIKAR. MAVERAÜNNEHİR BU İKİ NEHİR ARASINDA KALAN BÖLGEDİR DEĞİL Mİ?

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Adnan Önder 1 ay önce

İki nehir arası olmalı. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasındaki bölge. Türkler Anadolu'ya geldiklerinde Çukurovadaki iki nehri Maveraünnehir anısına Seyhan'ın ve Ceyhan olarak adlandırmıştır.

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