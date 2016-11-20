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KPSS Ortaöğretim Soruları Apartman Sorusu Çözümü Bakır, Ekici, Duman, Avcı, Fırtına, Cevizci

KPSS oraöğretim sorulan Apartman sorusu AVCI,EKİCİ,FIRTINA,BAKIR,CEVİZCİ aieleri yapılan apartman sorusu sosyal medyayı sallamayı başardı. Cevizci bakır duman Ailesi apartman sorusu çözmek için çizimle soruyu çözenler kısa sürede sosyal medyayı salladı.

20 Kasım 2016 Pazar 12:40
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KPSS Ortaöğretim Soruları Apartman Sorusu Çözümü Bakır, Ekici, Duman, Avcı, Fırtına, Cevizci
KPSS oraöğretim sorulan Apartman sorusu AVCI,EKİCİ,FIRTINA,BAKIR,CEVİZCİ aieleri yapılan apartman sorusu sosyal medyayı sallamayı başardı. Cevizci bakır duman Ailesi apartman sorusu çözmek için çizimle soruyu çözenler kısa sürede sosyal medyayı salladı.

KPSS sallayan apartman sorusunu cevabı neydi. Bakır, Ekici, Duman, Avcı, Fırtına, Cevizci ailesi kaçıncı katta oturuyorlar sorusu kısa sürede sosyal medyayı sallamayı başardı. Giren sayısı en fazla olan sınavda tartışma yaratacak sorular yine damga vurdu. Ancak 3500000 kişinin yine tek bir soruya kilitlendi. Bu soruda Cevizci ailesi, Fırtına ve avcı ailesi kaçıncı katta oturduğudu. Şekil çizilerek çözülen sorunun cevabı oldukça basitti. Ekici ve Bakır ailesi 1. katta oturuken Fırtına ve Avcı ailesi 3. katta, Cevizci ve Duman ailesi 2. katta yer alıyordu. 

Sorunun cevabını şekil çizerek çözenler kısa sürede büyük beğeni topladı. 
Son Güncelleme: 20.11.2016 12:46
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musa keskin 1 ay önce

böyle sorumu olur Allah için

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