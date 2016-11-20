Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

KPSS Ortaöğretim Soruları Akdenize Dökülen Akarsular hangisi

KPSS Ortaöğretim Soruları arasında en çok merak edilen sorulardan biri Akdenize Dökülen Akarsular sorusu oldu. Bu soru bir çok kişiyi ikilemde bıraktı. İşte Akdenize Dökülen Akarsular sorusunun yanıtı.

20 Kasım 2016 Pazar 12:36
835 Okunma
KPSS Ortaöğretim Soruları Akdenize Dökülen Akarsular hangisi
KPSS Ortaöğretim Soruları arasında en çok merak edilen sorulardan biri Akdenize Dökülen Akarsular sorusu oldu. Bu soru bir çok kişiyi ikilemde bıraktı. İşte Akdenize Dökülen Akarsular sorusunun yanıtı.

Akdeniz’e dökülen akarsuların çoğu Torosları dik olarak kestikten sonra denize ulaşır.Bazı akarsular kalkerli araziden dolayı düdenlerle yeraltına iner. Akdeniz’e dökülen akarsuların çoğu Torosları dik olarak kestikten sonra denize ulaşır. Bazı akarsular kalkerli araziden dolayı düdenlerle yeraltına iner ve kaybolurlar. Bölge akarsuları karstik kaynaklarla beslenir.  

Dalaman Çayı

–          Akdeniz’e dökülen akarsuların çoğu Torosları dik olarak kestikten sonra denize ulaşır.
–          Bazı akarsular kalkerli araziden dolayı düdenlerle yeraltına iner…

-          Akdeniz’e dökülen akarsuların çoğu Torosları dik olarak kestikten sonra denize ulaşır.

-          Bazı akarsular kalkerli araziden dolayı düdenlerle yeraltına iner ve kaybolurlar.

-          Bölge akarsuları karstik kaynaklarla beslenir.

Dalaman Çayı

-          Teke Yarımadası’ndan doğar, Fethiye Körfezi’nin batısından denize dökülür.

Aksu Çayı

-          Göller Yöresi’nden kaynağını alır. Kovada Gölü’nü yeraltından akışına devam ederek geçer. Antalya Ovası’ndan denize dökülür.

Köprü Çayı

-          Beyşehir Gölü’nün batısından kaynağını alır. Karstik kaynaklarla beslenir ve denize ulaşır.

Manavgat Çayı

-          Batı Toroslar’dan kaynağını alır.

-          Manavgat Şelalesi’ni de oluşturduktan sonra Antalya Körfezi’nden denize dökülür.

-          Karstik kaynaklarla beslendiğinden her mevsim su taşır.

Göksu

-          Taşeli Platosu’nda derin kanyonlar oluşturduktan sonra denize dökülür.

-          Taşıdığı alüvyonlar Silifke deltasını oluşturmuştur.

Seyhan Nehri

-          Zamantı Çayı ile Orta Toroslardan kaynağını alır.

-          Çukurova deltasını geçerek Akdeniz’e dökülür.

-          Üzerinde aynı adı taşıyan baraj bulunur.

Ceyhan Nehri

-          Elbistan çevresinden kaynağını alır ve Çukurova’yı geçerek denize ulaşır.

-          Nehrin üzerinde Menzelet ve Aslantaş barajları bulunur.

Asi Nehri

-          Kaynağını yurtdışından (Lübnan Dağları’ndan) alır.

-          Amik Ovası’ndan (Hatay’dan) Akdeniz’e dökülür.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali Çakırbeyli kimdir kim canlandırıyor
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali Çakırbeyli kimdir kim canlandırıyor
Her kovanda bir tane bulunan üreme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?
Her kovanda bir tane bulunan üreme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?
Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?
Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle