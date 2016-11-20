KPSS Ortaöğretim Soruları Akdenize Dökülen Akarsular hangisi

KPSS Ortaöğretim Soruları arasında en çok merak edilen sorulardan biri Akdenize Dökülen Akarsular sorusu oldu. Bu soru bir çok kişiyi ikilemde bıraktı. İşte Akdenize Dökülen Akarsular sorusunun yanıtı.

Akdeniz’e dökülen akarsuların çoğu Torosları dik olarak kestikten sonra denize ulaşır.Bazı akarsular kalkerli araziden dolayı düdenlerle yeraltına iner. Akdeniz’e dökülen akarsuların çoğu Torosları dik olarak kestikten sonra denize ulaşır. Bazı akarsular kalkerli araziden dolayı düdenlerle yeraltına iner ve kaybolurlar. Bölge akarsuları karstik kaynaklarla beslenir.



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