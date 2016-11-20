KPSS Ortaöğretim Soruları Akdenize Dökülen Akarsular hangisi

Akdeniz’e dökülen akarsuların çoğu Torosları dik olarak kestikten sonra denize ulaşır.Bazı akarsular kalkerli araziden dolayı düdenlerle yeraltına iner. Akdeniz’e dökülen akarsuların çoğu Torosları dik olarak kestikten sonra denize ulaşır. Bazı akarsular kalkerli araziden dolayı düdenlerle yeraltına iner ve kaybolurlar. Bölge akarsuları karstik kaynaklarla beslenir.
Dalaman Çayı
– Akdeniz’e dökülen akarsuların çoğu Torosları dik olarak kestikten sonra denize ulaşır.
– Bazı akarsular kalkerli araziden dolayı düdenlerle yeraltına iner…
- Akdeniz’e dökülen akarsuların çoğu Torosları dik olarak kestikten sonra denize ulaşır.
- Bazı akarsular kalkerli araziden dolayı düdenlerle yeraltına iner ve kaybolurlar.
- Bölge akarsuları karstik kaynaklarla beslenir.
Dalaman Çayı
- Teke Yarımadası’ndan doğar, Fethiye Körfezi’nin batısından denize dökülür.
Aksu Çayı
- Göller Yöresi’nden kaynağını alır. Kovada Gölü’nü yeraltından akışına devam ederek geçer. Antalya Ovası’ndan denize dökülür.
Köprü Çayı
- Beyşehir Gölü’nün batısından kaynağını alır. Karstik kaynaklarla beslenir ve denize ulaşır.
Manavgat Çayı
- Batı Toroslar’dan kaynağını alır.
- Manavgat Şelalesi’ni de oluşturduktan sonra Antalya Körfezi’nden denize dökülür.
- Karstik kaynaklarla beslendiğinden her mevsim su taşır.
Göksu
- Taşeli Platosu’nda derin kanyonlar oluşturduktan sonra denize dökülür.
- Taşıdığı alüvyonlar Silifke deltasını oluşturmuştur.
Seyhan Nehri
- Zamantı Çayı ile Orta Toroslardan kaynağını alır.
- Çukurova deltasını geçerek Akdeniz’e dökülür.
- Üzerinde aynı adı taşıyan baraj bulunur.
Ceyhan Nehri
- Elbistan çevresinden kaynağını alır ve Çukurova’yı geçerek denize ulaşır.
- Nehrin üzerinde Menzelet ve Aslantaş barajları bulunur.
Asi Nehri
- Kaynağını yurtdışından (Lübnan Dağları’ndan) alır.
- Amik Ovası’ndan (Hatay’dan) Akdeniz’e dökülür.