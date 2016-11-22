Kısmetse Olur Kim elendi? 27 Kasım Kısmetse Olur Veda Eden İsim Belli oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur kim elendi? Bu hafta Kısmetse Olur veda eden isim belli oldu. Kısmetse Olur 27 Kasım Veda eden ve Geri gelen isim kim. İşte programa veda eden isim belli oldu.



Kanal D en çok izlenen dizisi Kısmetse Olur bu hafta veda eden isim kim oldu. Her hafta Pazar günü elemenin gerçekleştiği Kısmetse Olur programında veda eden isim açıklandı. Bu hafta sürpriz bir eleme gerçekleşecek ve kimsenin beklemediği isim elenecek. Kuralların her hafta değişti programda bu hafta gelen isim bayan evine gelirken, erkekler evinden eleme gerçekleşecek.



İFŞA KRALİÇESİ KISMETSE OLUR'DA!



Kısmetse Olur programa gelecek isim bayanlar evini sallayacak bir isim olacak. Bu hafta bayanlar evine Esra Yağan geliyor. Çok ses getiren Esra Yağan, skandallarıyla ve ifşalarıyla ünlü bir yarışmacıydı.



Kısmetse Olur 27 Kasım kim elendi?



Bu hafta Kısmetse Olur elenen isim herkesin sevgilisi Aykut olacak. Fanlarının çok üzüleceği elemede veda eden isim Aykut son zamanlarda büyük şok yaşatacak. Kısmetse Olur Aykut hayatı ve biyografisi. Kısmetse Olur Aykut hayatı ve biyografisi daha önce haber24 vermişti. Programın bu sezonun en çok dikkat çeken ismi Aykut veda etti ancak hayranları üzülmesin en yakın zamanda gelecekler.

Son Güncelleme: 23.11.2016 15:16