Kısmetse Olur Kim Elendi? 20 Kasım Elenen İsim Belli Gelen İsim Boğaçhan

Kanal D ekranların reyting rekortmeni programı Kısmetse Olur kim elendi? Kısmetse Olur 20 Kasım Pazar akşamı elenen isim belli oldu. Ayrıca programa Boğaçhan geri dönüyor. Kısmetse Olur yeni bölümleriyle Kanal D'de. İşte bu hafta elenen isim sizlere açıklıyoruz.Geçen sene olduğu gibi bu sezonda en çok izlenen program olan Kısmetse Olur elenen isim belli oldu. Haftanın birincileri Adnan ve Didem olurken Cumartesi akşamı harika bir yemek yiyerek geçirecekler. Ayrıca evde yemek yiyen isimler ise Hazal ve Semih oldu. ADDİD hayranlarını oldukça mutlu eden geceden sonra eleme gerçekleşecek. Bu sebeple Kısmetse Olur'da bu hafta gözyaşları sel olacak.Kısmetse Olur 20 Kasım Final fragmanında görüldüğü gibi oldukça zor bir eleme olacak. Gamze ve Semih'in yakınlaşması sonrası boşta kalan aday, Hazal'a yakın olan ve aşk yaşamaya Başlayan Semih sayesinde Gamze tekrar ilgi gösterdiği Okan programa veda edecek. Bu elemede en çok dikkat çeken detay ise, Gamze'nin pişmanlığı olacak. Gamze, Okan'ın gösterdiği ilgiye karşılık gösterseydi bu aşk belkide devam edecek ve Okan programda kalacaktı. Bu hafta veda eden isim Okan olarak programa veda etti.Geçen sezon adından pek söz ettiremese de bu hafta Kısmetse Olur programına Boğaçhan geri dönecek. Programda Boğaçhan'ın aşk yaşayacağı ve ilgi duyduğu isim Gamze olarak şimdililerde kulağımıza gelen isim oldu. Kısmetse Olur müthiş elemenin ardından yeni gelen Boğaçhanla beraber bu hafta büyük sürprizlere yol açacak. Programda ayrıca bir damga vuracak isim de şimdiden belirtelim Nur ve Batuhan gelmesi büyük ses getirecek.