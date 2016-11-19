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Kısmetse Olur Gökhan Diskalifiye mi oluyor? 19 Kasım Gökhan Yanındaki Kızlar Kim

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programında Gökhan Diskalifiye mi oluyor. Gökhan, 19 Kasım Cumartesi ekrana gelen bölümde hayatının şokunu yaşadı. Kısmetse Olur Gökhan İfşa olurken o kızların kim olduğunu sizlere açıklıyoruz. İşte Kısmetse Olur Gökhan yanındaki kızlar.

19 Kasım 2016 Cumartesi 21:38
319 Okunma
Kısmetse Olur Gökhan Diskalifiye mi oluyor? 19 Kasım Gökhan Yanındaki Kızlar Kim
Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programında Gökhan Diskalifiye mi oluyor. Gökhan, 19 Kasım Cumartesi ekrana gelen bölümde hayatının şokunu yaşadı. Kısmetse Olur Gökhan İfşa olurken o kızların kim olduğunu sizlere açıklıyoruz. İşte Kısmetse Olur Gökhan yanındaki kızlar.

Bu sezonun iddialı yapımlarından biri olan programda, Gökhan şoku yaşanacak. Yeni bir aşk yoluna çıkmışken, Gökhan programda öyle bir gaflara imza attı ki. İfşayı seven halkta yeni kurban Gökhan oldu. Bir değil iki kızla çok romantik ve samimi görüntüleri yayınlanan Gökhan programa damga vurmayı başardı. Kısmetse Olur Gökhan yanındaki kızlar kim olduğunu öğrenince şok olacaksınız.

RABİA ŞOK YAŞADI!

Gökhan ve Rabia bu sezonun sevilen çiftleri arasındaydı. Ancak Rabia, bu görüntüler sonrası neye uğradığını şaşırdı. Programda Rabia ve Gökhan ayrılması söz konusu ve bu ilişki şimdiden büyük soru işaretlerine girmiş bulunmakta. Ayrılık görülmese de artık eskisi gibi yakınlık olmayacak. Ancak kişiliği nedeniyle kız arkadaşının arkadaşı bile olmasını istemeyen Gökhan, kendisi kızlarla dışarda gezip eğlenirken eve gelmesi büyük şaşkınlık yaratacak. 

Fotoğraflardaki isim Kumsal Korel'den başkası değil. 131bin takipçisi olan Kumsal İnstagram fenomenlerinden. 
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