Kısmetse Olur 288. Bölüm Fragmanı 24 Kasım Perşembe Kral Kraliçe Seçildi

Kısmetse Olur 288. Bölüm Fragmanı Yayınlandı. Kral ve Kraliçe'nin seçileceği bölümde kim kral kim kraliçe seçildi. İşte Kısmetse Olur büyük ses getiren 288. Bölüm Fragmanı. Kısmetse Olur 288. bölüm fragmanı 24 Kasım Perşembe yayınlanacak. Bu haftanın sürprizleri haberimizde.



Kısmetse Olur programında kızlar erkeklere sahip çıkın diye kavgalara tutuştu. Kendi arkadaşı için yapmadığı söyleyen Mehtap, algı yaratılmasından artık bıktım dedi. Eleştiler nedeniyle ben burda dururken bana bakan erkek varsa ne yaparım dedi. Kimse yorum yapmasın diyerek o neden yorum yapıyor diyerek kavgayı fitilledi. Kızlar evinde Rabia ve Mehtap kavgaya tutuşurken gözlerine sahip çık kavgası dün çıkacak. Sevgilileriniz bana bakmasın diyerek daha fazla sinirlendirmeyin beni diyerek müzikten etkilendiğini söyledi. Kısmetse Olur kızları adeta çileden çıktı.



Kısmetse Olur 24 Kasım Fragmanı Yayınlandı. 288. Bölümüyle ekrana gelecek Kısmetse Olur Yeni bölümde neler olacak. Bu hafta Kısmetse Olur evine sürpriz üç isim gelecek. İşte Kısmetse Olur 24 Kasım tarihinde yaşanacak gelişmeler. Kısmetse Olur 288. bölümde eve Serap Ayça ve Esra geliyor.



Kısmetse Olur da Perşembe günü nefesler tutuldu. Serap, Ayça ve Esra eve geri dönüyor. Kısmetse Olur evine geri dönmesi için Esra Yağan ismi çıkıyor ve Esra Yağan eve geri dönüyor.



Semih ve Hazal Barıştı







Kısmetse Olur programında bu hafta SEmih ve Hazal çifti barışacak. Evde aşk yaşayan 3. çift olarak dikkat çekecekler. Gökhan Rabia, Adnan Didem ve Onur Aycan ilişkilerine tam gaz devam ediyor. Kısmetse Olur programında Hazal ve Semih arasında yaşanacak bu gelişmeler sonrasında Semih büyük bir sürprize imza atacak ve Hazal'dan teknede özür dileyecek.



Programda aylar sonra Nur ve Batuhan çifti merak uyandırmıştı. Özellikle Batuhan evde hem gelinler evini hem damatlar evini kahkaya boğdu. Çocuk haberini ilk olarak bu programda verdiler ve baba oluyorum diyerek mutluluğunu paylaştılar.



Kısmetse Olur bu hafta elenecek isim de şimdiden belli olmuştu. Gelecek hafta elenen isim çok yakında bu sayfada olacak.

Son Güncelleme: 23.11.2016 16:32