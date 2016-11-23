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Kısmetse Olur 24 Kasım Fragmanı 288. Bölüm Kanal D Eve Geri Dönen isim

Kısmetse Olur 24 Kasım Fragmanı Yayınlandı. 288. Bölümüyle ekrana gelecek Kısmetse Olur Yeni bölümde neler olacak. Bu hafta Kısmetse Olur evine sürpriz üç isim gelecek. İşte Kısmetse Olur 24 Kasım tarihinde yaşanacak gelişmeler. Kısmetse Olur 288. bölümde eve Serap Ayça ve Esra geliyor.

23 Kasım 2016 Çarşamba 15:08
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Kısmetse Olur 24 Kasım Fragmanı 288. Bölüm Kanal D Eve Geri Dönen isim
Kısmetse Olur 24 Kasım Fragmanı Yayınlandı. 288. Bölümüyle ekrana gelecek Kısmetse Olur Yeni bölümde neler olacak. Bu hafta Kısmetse Olur evine sürpriz üç isim gelecek. İşte Kısmetse Olur 24 Kasım tarihinde yaşanacak gelişmeler. Kısmetse Olur 288. bölümde eve  Serap Ayça ve Esra geliyor.

Kısmetse Olur da Perşembe günü nefesler tutuldu. Serap, Ayça ve Esra eve geri dönüyor. Kısmetse Olur evine geri dönmesi için Esra Yağan ismi çıkıyor ve Esra Yağan eve geri dönüyor. 

Semih ve Hazal Barıştı

Kısmetse Olur programında bu hafta SEmih ve Hazal çifti barışacak. Evde aşk yaşayan 3. çift olarak dikkat çekecekler. Gökhan Rabia, Adnan Didem ve Onur Aycan ilişkilerine tam gaz devam ediyor. Kısmetse Olur programında Hazal ve Semih arasında yaşanacak bu gelişmeler sonrasında Semih büyük bir sürprize imza atacak ve Hazal'dan teknede özür dileyecek. 

Programda aylar sonra Nur ve Batuhan çifti merak uyandırmıştı. Özellikle Batuhan evde hem gelinler evini hem damatlar evini kahkaya boğdu. Çocuk haberini ilk olarak bu programda verdiler ve baba oluyorum diyerek mutluluğunu paylaştılar.

Kısmetse Olur bu hafta elenecek isim de şimdiden belli olmuştu. Gelecek hafta elenen isim çok yakında bu sayfada olacak. 
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