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Kısmetse Olur 23 Kasım Fragmanı 287. Bölüm Nur ve Batuhan Geri Döndü

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur 23 Kasım Fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur 287. bölüm fragmanında Nur ve Batuhan geri dönüyor. Peki Nur ve Batuhan kalıcı olarak mı geri döndü ziyarete mi geldi.

22 Kasım 2016 Salı 13:39
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Kısmetse Olur 23 Kasım Fragmanı 287. Bölüm Nur ve Batuhan Geri Döndü
Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur 23 Kasım Fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur 287. bölüm fragmanında Nur ve Batuhan geri dönüyor. Peki Nur ve Batuhan kalıcı olarak mı geri döndü ziyarete mi geldi. 

2 sezondur Kanal D ekranların en çok izlenen yarışması olan Kısmetse Olur 23 Kasım bombaları bir bir patlıyor. Programa bu hafta gelecek isim Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli olacak. Ekranların en çok aranan isimleri arasında olan Nur Cimilli ve Batuhan Cimilli programda evlendikden sonra ilk kez ekran karşısına gelecek. İşte Kısmetse Olur büyük ses getiren o fragmanı.

Yeni sezonda programda Adnan ve Didem aşkı tam gaz devam ediyor. Bu hafta yemeğe gidecek yarışmacılar Didem ve Adnan çok romantik bir yemek yiyecekler hemen ardından ikili arasında olaylar düzelecek. Ayrıca programda Gamze'nin hamile olup olmadığı soruları da yanıt arayacak. 

Nur ve Batuhan Kısmetse Olur'da!

Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli bu hafta Kısmetse Olur programına damga vuracak. Evlendikden sona ilk ekran deneyimlerinde yarışmacı arkadaşlarına başarılar dilerken Adnan ve Semih çok konuşacak açıklamalarda bulunacaklar. Her hafta bir kişinin programa veda edeceği yarışmadı bu hafta damga vuracak. Kısmetse Olur 23 Kasım Fragmanı 287. Bölümüyle ekranlara gelmeye başladı.
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