İşte Benim Stilim Reyting Şoku 7. Sezon Yayından Kaldırılıyor

İşte Benim Stilim programına reyting şoku. TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim 7. sezonuna çok kötü başladı. Reyting sıralaması diplerde olan program yayından kaldırılıyor. İşte Benim Stilim ratingleri nasıl.
Tüm saatlerde istediği reytingi alan TV8, İşte Benim Stilim programıyla adeta dibe vurdu. Total'de 100. sırada olan program AB'de 75. sırada yer aldı. İşte Benim Stilim bu reytinglerle 1 gün bile devam etmemesi gerekiyor. Yeni kızların tutulmaması sebebiyle programın yayından kaldırılması bekleniyor.
Kerimcan Kurtarabilir mi?
İşte Benim Stilim cuma gününe kadar devam etmesi durumda bir ihtimal ratinglerde tutunabilir. Ancak bu da çok zor bir ihtimal. Bana Ne Giysem Yakışır programı bile bundan daha fazla izleniyordu. Bu sebeple Göz6 eski saatine gelirken, İşte Benim Stilim yayından kaldırılacak.
Tüm saatlerde istediği reytingi alan TV8, İşte Benim Stilim programıyla adeta dibe vurdu. Total'de 100. sırada olan program AB'de 75. sırada yer aldı. İşte Benim Stilim bu reytinglerle 1 gün bile devam etmemesi gerekiyor. Yeni kızların tutulmaması sebebiyle programın yayından kaldırılması bekleniyor.
Kerimcan Kurtarabilir mi?
İşte Benim Stilim cuma gününe kadar devam etmesi durumda bir ihtimal ratinglerde tutunabilir. Ancak bu da çok zor bir ihtimal. Bana Ne Giysem Yakışır programı bile bundan daha fazla izleniyordu. Bu sebeple Göz6 eski saatine gelirken, İşte Benim Stilim yayından kaldırılacak.
Çok berbat program oldu. çevremdekiler hiç izlemiyor. yarışmacılar çok kalitesiz. ekranda kapladıkları yere günah.Benim ekranda 2 dakikadan fazla duramazlar o ayrı
Keşke işte benim stlim ikinci bahar olsa. Ben ve çevremdeki 30 yaş üstü tüm alımlı ve bakımlı kadınlar katılsa. Beyni akmış gibi konuşan ergenleri daha fazla dinlemekten de kurtulsak. Marifet 40 yaşında 20 yaşında görünmek, 20 yaşında olmak değil. Acun ve ekibi buradan duyun bizi. Selamlar
Orada bir tane evli kadın var kocası dişçiymiş gerisi çöp zenginmiş bide ama izlemiyom
Delşrdiniz mi kardeşim?izlenmiyor. ayrıca admin 2.bahar derken 30 yal üstü güzel kadınlar olsa iyi olur demiş, 2. Kez bahar beyinsizinin ne işi var. Resmen midem bulandı, bir daha da açıp izlemedim
Özlem özden gelrse izlenir
Yazıklar olsun bu savma programı yapanlara resmen Türk halkıyla dalga geçmek hakaret etmek seviyslesizligin dibi. Suriye den ve doğudan şehitlerimiz geliyor oradaki gerzekler toplumda hiç olmayan konseptlerle milleti efsunlamaya çalışıyorlar. Özgürlük tamam arz talep tamam bende Atatürkçüyum ama bu programın çağdaşlık alakasi yok reytingi olmadığı da bahane çok tepki aldı ondan kalkıyor.