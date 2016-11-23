İşte Benim Stilim Reyting Şoku 7. Sezon Yayından Kaldırılıyor

İşte Benim Stilim programına reyting şoku. TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim 7. sezonuna çok kötü başladı. Reyting sıralaması diplerde olan program yayından kaldırılıyor. İşte Benim Stilim ratingleri nasıl.Tüm saatlerde istediği reytingi alan TV8, İşte Benim Stilim programıyla adeta dibe vurdu. Total'de 100. sırada olan program AB'de 75. sırada yer aldı. İşte Benim Stilim bu reytinglerle 1 gün bile devam etmemesi gerekiyor. Yeni kızların tutulmaması sebebiyle programın yayından kaldırılması bekleniyor.İşte Benim Stilim cuma gününe kadar devam etmesi durumda bir ihtimal ratinglerde tutunabilir. Ancak bu da çok zor bir ihtimal. Bana Ne Giysem Yakışır programı bile bundan daha fazla izleniyordu. Bu sebeple Göz6 eski saatine gelirken, İşte Benim Stilim yayından kaldırılacak.