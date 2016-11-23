İstanbul Beylikdüzüne Cisim Düştü 23 Kasım bu Cisim nedir

İstanbul Beylikdüzüne bir cisim düştü haberlerine inanmayın. 23 Kasım sabahı Beylikdüzünde oturanlar büyük bir sesle karşılaştı gibi haberlerin gerçek fotoğraf olmadığı ortaya çıktı.Görüntülerin sabah saatlerinde sosyal medya sitelerinden birine açılan haber sonrası sosyal medya karıştı. Beylikdüzü başlığı atılsa da olayın detayları ortaya çıktı. Fotoğraf myanmar'a ait bir fotoğraf ve olay dalga geçmek için yapılmış.Bu olayın Türkiye ile yakından uzaktan ilgisi yoktur.