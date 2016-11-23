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İlk Dünya Kupası finalinde Arjantin hangi takımla maç topunun seçimi için tartışıp 1. yarıda kendi topu ile 2-1 öndeyken, rakibinin topuyla 2. yarıda 4-2 kaybetmiştir? İlk dünya Kupası finali kim.

Kim Milyoner Olmak İster'de 30 Bin TL Soruda İlk Dünya Kupası finalinde Arjantin hangi takımla maç topunun seçimi için tartışıp 1. yarıda kendi topu ile 2-1 öndeyken, rakibinin topuyla 2. yarıda 4-2 kaybetmiştir? İlk dünya Kupası finali kim.

23 Kasım 2016 Çarşamba 20:58
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İlk Dünya Kupası finalinde Arjantin hangi takımla maç topunun seçimi için tartışıp 1. yarıda kendi topu ile 2-1 öndeyken, rakibinin topuyla 2. yarıda 4-2 kaybetmiştir? İlk dünya Kupası finali kim.
İlk Dünya Kupası finalinde Arjantin hangi takımla maç topunun seçimi için tartışıp 1. yarıda kendi topu ile 2-1 öndeyken, rakibinin topuyla 2. yarıda 4-2 kaybetmiştir? İlk dünya Kupası finali kim.

Rize, Ardeşen’de imamlık yapan Abdullah Karaca, yarışmadan kazanacağı ödülü camideki aktivitelere yardımcı olmak için kullanmayı planlıyor. Bakalım bu soruyu bilebilecek mi. 

A- Brezilya

B- Uruguay

C- Portekiz

D- İtalya

Cevap: B
Son Güncelleme: 23.11.2016 21:17
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