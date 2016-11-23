İlk Dünya Kupası finalinde Arjantin hangi takımla maç topunun seçimi için tartışıp 1. yarıda kendi topu ile 2-1 öndeyken, rakibinin topuyla 2. yarıda 4-2 kaybetmiştir? İlk dünya Kupası finali kim.
Rize, Ardeşen’de imamlık yapan Abdullah Karaca, yarışmadan kazanacağı ödülü camideki aktivitelere yardımcı olmak için kullanmayı planlıyor. Bakalım bu soruyu bilebilecek mi.
A- Brezilya
B- Uruguay
C- Portekiz
D- İtalya
Cevap: B
Rize, Ardeşen’de imamlık yapan Abdullah Karaca, yarışmadan kazanacağı ödülü camideki aktivitelere yardımcı olmak için kullanmayı planlıyor. Bakalım bu soruyu bilebilecek mi.
A- Brezilya
B- Uruguay
C- Portekiz
D- İtalya
Cevap: B
Son Güncelleme: 23.11.2016 21:17