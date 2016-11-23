Her kovanda bir tane bulunan üreme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?

Her kovanda bir tane bulunan ürüme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?
A- Arı hanımı
B- Arı Sultanı
C- Arı Beyi
D- Arı Padişahı
Doğru Cevap Arı Beyi!
Kraliçe arı, ana arı ya da arı beyi; genellikle bal arısı kolonilerinde görülen; yetişkin, çiftleşmiş dişi arı. Genellikle bir kolonide tek bir kraliçe bulunur ve kolonideki arıların çoğunun (bazen hepsinin) annesidir. Kolonideki işçi arılar tarafından larva halindeyken seçilir ve cinsel olgunluğa erişene kadar arı sütü ile beslenir. Kraliçe arı kavramı zaman zaman -bal arısı olmayan- bazı sosyal arı cinslerindeki baskın dişiler için de kullanılır.
A- Arı hanımı
B- Arı Sultanı
C- Arı Beyi
D- Arı Padişahı
Doğru Cevap Arı Beyi!
Kraliçe arı, ana arı ya da arı beyi; genellikle bal arısı kolonilerinde görülen; yetişkin, çiftleşmiş dişi arı. Genellikle bir kolonide tek bir kraliçe bulunur ve kolonideki arıların çoğunun (bazen hepsinin) annesidir. Kolonideki işçi arılar tarafından larva halindeyken seçilir ve cinsel olgunluğa erişene kadar arı sütü ile beslenir. Kraliçe arı kavramı zaman zaman -bal arısı olmayan- bazı sosyal arı cinslerindeki baskın dişiler için de kullanılır.
Son Güncelleme: 23.11.2016 22:18
Arı. Beyi
Arı beyi
CevP b mi acaba
Bence ari beyi
Arı beyi ama adam arı sultanı diyor... :)))
türkiyede hiç bir zaman analara bey denmez her alanda arıcılıktada bu böyledir. ana arı kraliçe arı arı sultanı gibi kelimeler kullanılır. ben bir arıcı olarak bu soru yanlış bır soru.katılımcının yeniden katılması gerekir.