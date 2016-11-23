Her kovanda bir tane bulunan üreme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?

Her kovanda bir tane bulunan ürüme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır? Ana arı ve ana klraliçe diğer adı nedir.

Her kovanda bir tane bulunan ürüme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?



A- Arı hanımı



B- Arı Sultanı



C- Arı Beyi



D- Arı Padişahı



Doğru Cevap Arı Beyi!



Kraliçe arı, ana arı ya da arı beyi; genellikle bal arısı kolonilerinde görülen; yetişkin, çiftleşmiş dişi arı. Genellikle bir kolonide tek bir kraliçe bulunur ve kolonideki arıların çoğunun (bazen hepsinin) annesidir. Kolonideki işçi arılar tarafından larva halindeyken seçilir ve cinsel olgunluğa erişene kadar arı sütü ile beslenir. Kraliçe arı kavramı zaman zaman -bal arısı olmayan- bazı sosyal arı cinslerindeki baskın dişiler için de kullanılır.