Hayat Bazen Tatlıdır Son Bölüm Zeynep'in Söylediği Şarkı İlk Aşkım sözleri

Hayat Bazen Tatlıdır Son Bölüm ekrana geldiğinden Zeynep söylediği şarkı hangisi. Zeynep ilk aşkım sözleri sosyal medyayı sallamayı başardı. İşte Hayat Bazen Tatlıdır son bölüme damga vuran Zeynep'in o şarkısı.



Babası hapiste olan ve sessizliğiyle içine gömük bir kişiliğe sahip olan Zeynep son bölümde yaşadıklarını adeta içine atmış gibi şarkı söyledi. Yeni bölümde okula geri döndürmeye çalıştığı sevgilisi Onur sevdiğini bu şarkılarla dile getirecek. Hayat öğretmen henüz Zeynep'in ne yaşadığını bilmese de ailesi bunu en iyi şekilde biliyor.



Şarkının sözleri fragmanda geçen "İlk aşkım masallardaki gibi, Beyaz atlı prensler gibi çıkınca karşıma birden" sözleri kısa sürede sosyal medyayı sallayacak gibi duruyor. Bu şarkıyı sitemizden izleyip sözlerini takip edebilirsiniz.



