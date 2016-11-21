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Hayat Bazen Tatlıdır Cerrah öldü mü? Kanbolat Görkem Arslan Diziden mi Ayrıldı

Star TV ekranlarında pazar akşamları reyting rekortmen dizi Hayat Bazen Tatlıdır Cerrah öldü mü? Kanbolat Görkem Arslan diziden mi ayrıldı. Star TV sevilen gençlik dizisi Hayat Bazen Tatlıdır Cerrah silahla intihar mı etti.

21 Kasım 2016 Pazartesi 16:19
164 Okunma
Hayat Bazen Tatlıdır Cerrah öldü mü? Kanbolat Görkem Arslan Diziden mi Ayrıldı
Star TV ekranlarında pazar akşamları reyting rekortmen dizi Hayat Bazen Tatlıdır Cerrah öldü mü? Kanbolat Görkem Arslan diziden mi ayrıldı. Star TV sevilen gençlik dizisi Hayat Bazen Tatlıdır Cerrah silahla intihar mı etti.

Star TV bu sezonun en iddialı yapımı Hayat Bilgisi devamı kıvamında işi Hayat Bazen Tatlıdır Cerrah bey öldü mü? Cerrah karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan diziden mi ayrıldı. Reytingleri alt üst eden Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Hayat öğretmenle yakınlaşan ancak son söylediklerine daha fazla dayanamayan Cerrah Bey intihara kalkıştı. Peki Kanbolat Görkem ARslan diziden neden ayrıldı.

Poyraz Karayel Ayrılmıştı!

Çarşamba akşamlarının en çok izlenen işi olan Poyraz Karayel Sefer karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan o diziden de yönetmen sevgilisiyle beraber ayrılmıştı. İlker Kaleli ve yapımcıyla kavga ettikleri düşünülen oyuncu bir dünya isteğe rağmen geri dönmemişti. Şimdi dizide ki akıbeti belli oluyor.

Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Cerrah Bey karakterinin ölmesi beklenmiyor.
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