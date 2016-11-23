Kim Milyoner Olmak İster hızlıca ilerleyen İmam 125 Bin Tl Soruya geldi. Hangisi Gök Taşı anlamında kullanılan bir kelime değildir?



A- Hava Taşı



B- Ateş Taşı



C- Uzay Taşı



D- Şimşek Taşı



Cevap: Ateş Taşı



Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.



Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.

Son Güncelleme: 23.11.2016 21:34