Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Hangisi Gök Taşı anlamında kullanılan bir kelime değildir?

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan, Hangisi Gök Taşı anlamında kullanılan bir kelime değildir?

23 Kasım 2016 Çarşamba 21:27
8772 Okunma
Hangisi Gök Taşı anlamında kullanılan bir kelime değildir?
Kim Milyoner Olmak İster hızlıca ilerleyen İmam 125 Bin Tl Soruya geldi. Hangisi Gök Taşı anlamında kullanılan bir kelime değildir?

A- Hava Taşı

B- Ateş Taşı

C- Uzay Taşı

D- Şimşek Taşı

Cevap: Ateş Taşı

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.
Son Güncelleme: 23.11.2016 21:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Önder 1 ay önce

Uzay taşı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Emre 1 ay önce

Şimsek taşı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hasansönmez 1 ay önce

Şimşek taşı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
rojhat 1 ay önce

şimşek taşı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
emre 1 ay önce

hava tasi degildir

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
batmanlimetin21 1 ay önce

şimşek taşı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muhammed 1 ay önce

Cevap Sanırım Ateş taşı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hatice 1 hafta önce

Simsek tas8

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali Çakırbeyli kimdir kim canlandırıyor
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali Çakırbeyli kimdir kim canlandırıyor
Her kovanda bir tane bulunan üreme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?
Her kovanda bir tane bulunan üreme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?
Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?
Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle