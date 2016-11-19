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Hangi Terlik türü ayakkabı, geleneksel olarak tahtadan yapılmamıştır?

Kendi Düşen Ağlamaz'da sorulan Hangi Terlik türü ayakkabı, geleneksel olarak tahtadan yapılmamıştır?

19 Kasım 2016 Cumartesi 00:36
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Hangi Terlik türü ayakkabı, geleneksel olarak tahtadan yapılmamıştır?
Mert Cansu ve Doğanay ekranlara geldiği yarışmada TRT'de yayınlanmış bir programın adı değildir sorusu soruldu. Yarışmacılar hızlı bir giriş yaparak programa başladı. Düşenleri Ertem Şener getirdiği program son derece beğenilen programlar arasında. 400 bin Tl devam eden yarışmacılar 2. soruda ekrana geliyor. Kalan soru sayısı 6 olan programda 400 bin tl ne kadar alacakları merak ediliyor.

Kendi Düşen Ağlamaz'da sorulan Hangi Terlik türü ayakkabı, geleneksel olarak tahtadan yapılmamıştır?

Takunya

Sabo

Nalın 

Tokyo

Sabo ve Nalın şıkları arasında kalan yarışmacılar parayı böldü ve bakalım ne kadar kazanacaklar!
Son Güncelleme: 19.11.2016 00:44
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