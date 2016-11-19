Mert Cansu ve Doğanay ekranlara geldiği yarışmada TRT'de yayınlanmış bir programın adı değildir sorusu soruldu. Yarışmacılar hızlı bir giriş yaparak programa başladı. Düşenleri Ertem Şener getirdiği program son derece beğenilen programlar arasında. 400 bin Tl devam eden yarışmacılar 2. soruda ekrana geliyor. Kalan soru sayısı 6 olan programda 400 bin tl ne kadar alacakları merak ediliyor.



Kendi Düşen Ağlamaz'da sorulan Hangi Terlik türü ayakkabı, geleneksel olarak tahtadan yapılmamıştır?



Takunya



Sabo



Nalın



Tokyo



Sabo ve Nalın şıkları arasında kalan yarışmacılar parayı böldü ve bakalım ne kadar kazanacaklar!

Son Güncelleme: 19.11.2016 00:44