Gözüm Sende Bitti mi Final mı Yaptı 19 Kasım neden yok

ATV ekranlarında yayınlanan Gözüm Sende bitti mi final mı yaptı? Cumartesi ve Pazar akşamları ekrana gelen Gözüm Sende programı bu hafta neden yayınlanmıyor. Yayınlandığı dönemde oldukça fazla izlenen Gözüm Sende programı bu akşam neden yok.

ATV ekranlarında yayınlanan Gözüm Sende bitti mi final mı yaptı? Cumartesi ve Pazar akşamları ekrana gelen Gözüm Sende programı bu hafta neden yayınlanmıyor. Yayınlandığı dönemde oldukça fazla izlenen Gözüm Sende programı bu akşam neden yok.



Bu sezonun en iddiali programları arasında yerini kayınvalide adayları sayesinde yaşayan Gözüm Sende programı yine yayın akışı değişikliğine gidildi. Gözüm Sende programı neden yayınlanmıyor sorusu yine akıllara gelecek. Özellikle son zamanlarda değişik günlerde ekrana gelen program final yapma aşamasında olsada bazı reytingleri kanalı ikilemde bırakıyor. Gözüm Sende programı bu akşam yine son dakika olarak yayın akışından çıkartıldı.



Henüz Final Olmadı!



Program henüz final olmadı ve 20 Kasım tarihnde ekranlarda olacak. Gözüm Sende programı yeni bölümü 20 Kasım Pazar ATV'de.