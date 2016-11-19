Göz6 Kim Elendi? 19 Kasım Göz6 Elenen isim Gecenin 1. kim SMS Sonuçları

TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programı kim elendi? Göz6 elenen isim kim oldu. 19 Kasım Cumartesi gecesi yeni bölümüyle ekrana gelen Göz6 programında elenen isim kim olacak. Canlı olarak Göz6 SMS sonuçları sizlerle.
Göz6 izleyicilerin oylarıyla belirlenen gecenin 1. kim oldu belli oluyor. Tüm erkeklerin yazarak ismi en çok yazılan isim Ege oldu. Bu haftanın ilk elenme adayı olan Ege, bu karara şaşırmadı ve elenmek için büyük aday oldu. Göz6 izleyicisi Survivor 2017 hedefleri doğrultusunda yarışarak o programa katmak istiyor.Bu yolda kendini en iyi şekilde ifade ederek erkekler evinde 1. olan isim açıklanacak. Göz6 evinde bu hafta izleyici oyunu alarak haftanın birincisi olmayı başaran yarışmacı Bulut oldu. Bulut çok zor olacak 2. eleme adayını açıklayacak ve 2. elenme adayı ortaya çıkacak.
Bulut sözlerine Erdi'yi söylerek başka altarnatifi olmadığı dile getirdi. Şu anda 3 dışarda da 2 tane dostu olduğunu söyleyen Bulut karşı taraftan Erdi söyledi. İlk kez potaya giren Erdi, herkesin aynı anda ismini söylediği haftalardan sonra haftanın birincisini sonra bu sonuç karşısında çok zor olmucak. Fakir edebiyatı yapmayacağını dile getirerek 1. olmak için yarıştığını dile getirdi. 28 yaşında Erdi, duruşundan asla ödün vermeyeceğini söyledi.
Son adayı söyleyen isim Zeyd oldu. Bakalım programda Erdi mi elendi Ege mi elendi yoksa Samet mi elendi. Elenen isim Göz6 programında Samed oldu!..
Göz6 izleyicilerin oylarıyla belirlenen gecenin 1. kim oldu belli oluyor. Tüm erkeklerin yazarak ismi en çok yazılan isim Ege oldu. Bu haftanın ilk elenme adayı olan Ege, bu karara şaşırmadı ve elenmek için büyük aday oldu. Göz6 izleyicisi Survivor 2017 hedefleri doğrultusunda yarışarak o programa katmak istiyor.Bu yolda kendini en iyi şekilde ifade ederek erkekler evinde 1. olan isim açıklanacak. Göz6 evinde bu hafta izleyici oyunu alarak haftanın birincisi olmayı başaran yarışmacı Bulut oldu. Bulut çok zor olacak 2. eleme adayını açıklayacak ve 2. elenme adayı ortaya çıkacak.
Bulut sözlerine Erdi'yi söylerek başka altarnatifi olmadığı dile getirdi. Şu anda 3 dışarda da 2 tane dostu olduğunu söyleyen Bulut karşı taraftan Erdi söyledi. İlk kez potaya giren Erdi, herkesin aynı anda ismini söylediği haftalardan sonra haftanın birincisini sonra bu sonuç karşısında çok zor olmucak. Fakir edebiyatı yapmayacağını dile getirerek 1. olmak için yarıştığını dile getirdi. 28 yaşında Erdi, duruşundan asla ödün vermeyeceğini söyledi.
Son adayı söyleyen isim Zeyd oldu. Bakalım programda Erdi mi elendi Ege mi elendi yoksa Samet mi elendi. Elenen isim Göz6 programında Samed oldu!..
Son Güncelleme: 19.11.2016 08:45
goz 6 yarısma olmaktan cıktı ask evı oldu anlasılan yarısmadakı en efendı ınsanını eledınız ya helal olsun demekkı mılletede ortalık karıstıran ıse yaramayanlar daha gecerlı . bu programı sevmıyorum erdı ve takımını seyretmek ıstemıyorum bır daha da seyretmek ıstemıyorum..
defoll gülBeğen (1) Beğenmedim! (2)
ERDİ GİBİ Bİ ADAM DURURKEN SAMED ELENİYOR
YARIŞMA BÖYLE OLUR
KESİNLİKLE ŞİKENİN ALASI VAR PROGRAMDA
Yazik samete laf cambazlari kalmis en kaliteli isim gonderildi erdi gurubu ve gereksiz sohpetleri cok sinir edici
Samet gibi efendi adammı gönderirseniz. demekki iyi insanlara böyle purogramlsrda yer yok. haksızlık dizboyu. Uyuma uyan iyi insan oğlu. iyiler tükenmekte. artık izlenmez
BİZ NASIL BİR TOPLUM OLDUK ŞAKINIM HİÇ DİKATİNİZİ ÇEKİYORMU ERDİ TECAVÜZCÜ COŞKUNDAN DAHA KÖTÜ TACİZ EDİYR KIZLARI DEVAMLI KADINLAR HAMAMINA DÖNDÜRDÜ ORAYI AMA BU TUR ADAMLAR ACUN ILICALININ İŞİNE YARIYR REYTİNG YAPIYOR DAHA ÖNCEDE SÖRVAY DA SEMİH ÖRNEĞİ GİBİ KIZLARDA BİRİNCİ OLANA BİR BAKIN SÖRVAYVIR OLABİLİRMİ ALLAH AŞKINA VEYA ERDİYİ SÖRVAY VIR DÜŞÜNE BİLİYORMUSUNUZ PROVOKOTOR DEVAMLI ALEVE UFLUYEN ADAM ALLAH TOPLUMUMUZA AKIL FİKİR VERSİN İSLAH ETSİN DEMOKRASİ DİYENLER AÇIN TV PROGRAMLARINI İZLEYİN NASIL ÇÖPCATANLIK YAPILIYR İNANILIR GİBİ DEĞİLLER BEN UTANIYORUM
Büyük haksızlık yapıldı göz6da artık dürüstlük ve doğruk yerine entrika ve saçma sapan insanların aşklarınızı seyredecek bu insanlar program format değiştirdi galiba hala inanamıyorum bu maganda tavırlı Erdi ye neden oy verir ve o evde tutarlar sinir bozucu bir hale geldi asla bidaha izlemicem ve oy vermicem
acun kafasına göre takılıyor
Göz altı evinde en efendi kişi egedir her elemede ege aday hemde en çok oyun kazanan kişi demeki elenmek için efendilik yetmiyor