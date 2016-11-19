Göz6 Kim Elendi? 19 Kasım Göz6 Elenen isim Gecenin 1. kim SMS Sonuçları

TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programı kim elendi? Göz6 elenen isim kim oldu. 19 Kasım Cumartesi gecesi yeni bölümüyle ekrana gelen Göz6 programında elenen isim kim olacak. Canlı olarak Göz6 SMS sonuçları sizlerle.



Göz6 izleyicilerin oylarıyla belirlenen gecenin 1. kim oldu belli oluyor. Tüm erkeklerin yazarak ismi en çok yazılan isim Ege oldu. Bu haftanın ilk elenme adayı olan Ege, bu karara şaşırmadı ve elenmek için büyük aday oldu. Göz6 izleyicisi Survivor 2017 hedefleri doğrultusunda yarışarak o programa katmak istiyor.Bu yolda kendini en iyi şekilde ifade ederek erkekler evinde 1. olan isim açıklanacak. Göz6 evinde bu hafta izleyici oyunu alarak haftanın birincisi olmayı başaran yarışmacı Bulut oldu. Bulut çok zor olacak 2. eleme adayını açıklayacak ve 2. elenme adayı ortaya çıkacak.



Bulut sözlerine Erdi'yi söylerek başka altarnatifi olmadığı dile getirdi. Şu anda 3 dışarda da 2 tane dostu olduğunu söyleyen Bulut karşı taraftan Erdi söyledi. İlk kez potaya giren Erdi, herkesin aynı anda ismini söylediği haftalardan sonra haftanın birincisini sonra bu sonuç karşısında çok zor olmucak. Fakir edebiyatı yapmayacağını dile getirerek 1. olmak için yarıştığını dile getirdi. 28 yaşında Erdi, duruşundan asla ödün vermeyeceğini söyledi.



Son adayı söyleyen isim Zeyd oldu. Bakalım programda Erdi mi elendi Ege mi elendi yoksa Samet mi elendi. Elenen isim Göz6 programında Samed oldu!..



Son Güncelleme: 19.11.2016 08:45