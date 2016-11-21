Gardırop Savaşları Fatma kimdir? Geçen hafta elemeden sonra programa katılan Fatma, hayatı ve biyografisi. Gardırop SAvaşları Fatma kimdir nerelidir ve programa nereden katılmıştır. İşte merakla beklenen Gardırop Savaşları Fatma tanıyalım.



İlk gün rahat kıyafetler giyinen Fatma, programa ilk bölümde damga vurdu. Sarı saçları ile sarışınların en güzeli olacağım diyerek programa katılan Fatma'nın hayatı ve biyografisi hakkında pek bir bilgi yok. Fatma programda daha sessiz kalmayı tercih edecek ancak ilk günkü kıyafetleri büyük önem taşıyor.



Fatma ile ilgili ayrıntılı bilgiler gelmeye başladıkça eklenecektir.